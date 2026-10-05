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濱海公路埋伏攔截 貨車狂飄濃烈異味

▲海巡署查扣多種類毒品，最大宗是乾燥大麻花，市值高達16億元。（圖／海巡署提供）

跨部會合力緝毒！卓揆給予高度肯定

海巡署基隆查緝隊破獲近10年來最大宗的「大麻」走私案，販毒集團從泰國海運大量毒品來台，包括安非他命、K他命、混合式毒品、大麻等，重量將近815公斤，市值高達16億元。今（5）日海巡署偵防分署召開記者會宣布打擊毒品成果，海委會主委管碧玲表示，如果流入市面，將危害無數的家庭、青年，以及整個社會的安全。基隆查緝隊在基隆地檢署指揮下追查販毒案，但在蒐證期間，發現涉案人員疑似另有涉及毒品走私案，經過埋伏跟監，發現基隆濱海公路一帶，有輛可疑貨車經常出現，並與2輛小客車疑似接駁物品，立即發動查緝。發現三輛車上都有以麻布袋包裝的貨品，且車內飄散濃烈的異味，經試劑初步檢驗，呈現大麻陽性反應，海巡人員立即將車上3人及車輛押回偵辦。經清查，現場麻布袋一共有78袋，約815公斤，內含二級毒品乾燥大麻花，重量多達766.09公斤；二級毒品安非他命43.25公斤；三級毒品K他命及混合式毒品有5.34公斤，市值超過16億元。海巡署後續循線向上追查，發現李姓男子疑為犯罪集團首腦，並陸續追查相關涉案人員，目前已有43人被傳喚到案，全案依違反《毒品危害防制條例》第4條第2項等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，後續將持續追查毒品來源及幕後共犯。管碧玲強調，這項緝毒成就不僅仰賴海巡單獨作業，更是海巡、檢察及警察體系從海上到岸際情資緊密串聯的具體成果。同時，她也肯定海巡偵防分署的努力，中央特別破例增加海巡將軍名額，讓偵防分署副分署長晉升少將。另外，偵辦此案的基隆查緝隊隊長在今年8月也榮陞為主秘，成為偵防分署首位女性主任秘書。最後，管碧玲也感謝行政院長卓榮泰親自到場，給予長期守護海疆與打擊犯罪的海巡同仁最直接、最有力量的支持。卓揆對此案跨部會聯合緝毒成果給予高度肯定，並承諾政府將持續強化海巡裝備與人員編制。