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人工智慧資料中心發展，不僅帶動GPU、記憶體需求爆發，更掀起新一波電力革命，隨著美國資料中心不斷擴張，需求也持續增加。摩根士丹利（Morgan Stanley）週一表示，若人工智慧（AI）部署因此出現任何延誤，可能會衝擊記憶體、光學元件及其他次級晶片零組件製造商。然而，大摩也點名2家晶片商，受到的衝擊反而相對較小。根據路透報導，摩根士丹利上個月估計，在計入表後儲能與燃料電池等應對措施後，截至 2028 年，美國資料中心開發商仍將面臨 34% 的淨電力缺口，相當於 32 吉瓦（GW）。AI 熱潮已引發數十億美元的資料中心投資，但生成式 AI 龐大的運算與電力需求，正面臨美國電力供應不足的瓶頸。摩根士丹利與高盛（Goldman Sachs）均指出，美國資料中心擴建面臨的限制正在不斷增加；高盛預期政治阻力在短期內影響有限，而摩根士丹利則認為勞動力、電力以及政治層面皆帶來挑戰。摩根士丹利指出，有鑑於輝達與博通對晶片布局、全球地理部署擴張，以及資料中心、半導體供應商與電力供應鏈之間的協調具備高度了解與掌握程度，因此大摩認為這些瓶頸不會對兩家公司 2027 年的財務預測構成威脅。摩根士丹利補充表示，若晶片產能無法順利部署，客戶可能會推遲交貨或取消訂單，其中記憶體、光學元件、電源管理及類比零組件受庫存衝擊的風險最大。