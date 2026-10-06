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▲中華女足靠積極壓迫與快速進攻瓦解柬埔寨防線，順利拿下U17女子亞洲盃資格賽首勝。（圖／中華足協提供）

中華女足在2027年U17女子亞洲盃資格賽（AFC U17 Women’s Asian Cup China 2027 Qualifiers）首戰火力全開，5日迎戰柬埔寨，全隊從開賽便展現積極壓迫與快速推進，完全掌控比賽節奏，最終以12比0完封對手，順利搶下資格賽首勝，其中張羽忻個人單場攻進7球，成為中華隊大勝最大亮點。中華女足開賽後迅速進入狀況，第4分鐘便發動攻勢，10號鍾昀倩將球送給22號林子薰，林子薰在18碼前控球後起腳破門，替中華隊先馳得點，取得1比0領先。第11分鐘，張羽忻把握柬埔寨防線回防空檔，快速前插直奔球門完成進球，將比分擴大為2比0。僅過3分鐘，張羽忻再度掌握機會射門得分，中華隊很快取得3比0領先，也讓比賽主導權完全倒向中華隊一方。即使早早拉開差距，中華隊並未放慢進攻節奏。上半場第24分鐘、第35分鐘及補時階段第48分鐘，中華女足持續透過邊路推進、前場壓迫與門前搶點製造機會，接連攻破柬埔寨球門，半場結束前已取得6比0大幅領先。易邊後，中華女足仍持續以高強度跑動壓迫對手。第54分鐘，張羽忻透過角球機會，以頭槌完成破門，進一步擴大領先差距。中華隊下半場不只靠個人能力突破，也持續展現團隊進攻連動。第71分鐘，14號何晶晶射門得分；第74分鐘，張羽忻再度完成破門，此時中華隊已將比分拉開至9比0。柬埔寨雖在比賽後段陸續換人調整，仍無法阻止中華女足攻勢。第75分鐘及第79分鐘，張羽忻又連續擺脫防守完成射門，分別從18碼附近與門前攻破對手球門，幫助中華隊將比分推進到11比0。比賽尾聲，中華女足仍持續壓迫。接替上場的3號林晨曦、4號張雅琦、19號周羿辰也積極投入進攻。第89分鐘，中華隊因柬埔寨球員拉扯犯規獲得定位球機會，雖然未能轉化為進球，但仍持續掌握球權與節奏。傷停補時階段，中華隊再度打出門前配合，10號鍾昀倩接獲15號朱夏葵傳球後近距離射門得分，將最終比分定格在12比0。