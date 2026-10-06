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此次帶隊搜索酒吧的北市警偵查隊長陳怡凱接受《路透社》採訪時說，「我不確定你除了裸露上半身，你剛剛有沒有在那邊性交猥褻嘛」、「所以我們帶回來釐清案情是沒有問題的」。但北市警萬華分局長陳勇華受訪時則坦言，相關「釐清」並沒有強制力；至於警方事前有無告知民眾，則表示還要進一步了解。劉世芳說，關於這次西門町同志酒吧的案件，尊重台北市政府的處理。她相信員警在勤前教育的時候，都應該告訴他們要按照《刑事訴訟法》的相關規定處理。如果在勤前教育有一些不符合規定的部分，會督促每個縣市政府警察局一定要這樣做到。劉世芳說，站在執法者的立場，台灣是一個多元族群，而且尊重各種不同性傾向的處理方向。