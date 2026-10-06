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費城76人隊在今（6）日的季前熱身賽首戰面對紐約尼克隊。在三大主力球星詹姆斯（LeBron James）、恩比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）皆因輪休缺陣的情況下，球隊將今年休賽季新加盟的前鋒韋德（Dean Wade）推上先發火線，與布朗（Jaylen Brown）、艾吉康（VJ Edgecombe）等人共同扛起首發重任。現年29歲、身高6呎9吋的韋德，是一位典型的大器晚成型球員。2019年選秀落選後，他從雙向合約起步，憑藉著出色的防守與外線能力，在克里夫蘭騎士隊站穩腳步並效力了7個賽季。他的防守拚勁與6呎10吋的臂展，讓他能勝任多個位置的防守任務。上個賽季在騎士隊，他場均貢獻5.8分與4.2籃板；而在2024年3月面對波士頓塞爾提克的比賽中，他更曾於第四節狂砍20分，帶領球隊寫下隊史最大的22分逆轉勝。今年7月，76人以一紙4年3900萬美元的合約將這位頂級「3D（三分與防守）」球員網羅入陣。面對星光熠熠的76人陣容，韋德的角色定位非常明確：拉開空間與防守。雖然當家控衛馬克西此役休兵，但他早在此前的季前訓練營中，就對這位新隊友寄予厚望，並頻頻下達「開火令」。「我在這賽季會一直盯著他投籃，」馬克西受訪時表示：「我希望他能大量出手三分球。」韋德也笑著回應：「他已經念過我好幾次了。我職業生涯中常常聽到這種要求，最重要的就是當我出現空檔時，我必須果斷出手。」韋德生涯的三分球命中率來到36.7%，上個賽季他有超過七成的出手來自三分線外，且高達93.4%的三分球出手是接球就投（Catch and Shoot）。在擁有眾多持球星將的76人體系中，韋德深知自己的價值所在。馬克西對韋德融入球隊的進度十分讚賞：「他是一個懂得如何扮演好自己角色，甚至能在自己的角色中發光發熱的球員。我認為他在防守端與鞏固防守籃板上會給予我們極大的幫助，同時他也能為球隊拉開空間與空切。」隨著熱身賽的進行，韋德將持續與新隊友建立化學效應，力拚在新賽季為76人提供穩定的側翼戰力。