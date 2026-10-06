蘋果每年推出新iPhone，到底該代代換新，還是用到撐不住再升級？Apple新任執行長特納斯近日接受法國CANAL+節目《Clique》專訪時，正面回答果粉最常遇到的換機難題。他表示，有人喜歡每年換新機，也有人想把同一支iPhone用上很多年，兩種方式都沒有問題，真正的換機時間仍由使用者決定。至於什麼情況真的不用再硬撐？台灣科技YouTuber Tim哥則點出3個明顯症狀，包括「電池只能撐半天、容量長期不夠、效能已影響日常」。
特納斯日前接受法國CANAL+節目《Clique》專訪，主持人在訪談中拿出自己使用中的上一代iPhone，直接詢問特納斯，面對新機上市是否真的有必要換手機？特納斯表示，Apple面對的使用者本來就不同，有些人希望每年升級到最新iPhone，也有人想把同一支手機使用很多年。
特納斯：Apple很重視產品使用壽命
特納斯強調，Apple很重視產品的使用壽命，如果消費者想把一支iPhone用上很多年，產品本來就是朝這個方向設計；至於習慣每年換機的人，由於iPhone仍具有一定二手價值，舊機可以透過Trade In或轉售交到第2名、甚至第3名使用者手中，盡可能延長產品生命。
主持人進一步追問，「所以你不建議我換手機，我可以繼續用這支？」Ternus並沒有趁機勸換新機，而是回答：「由你決定。」他表示，Apple要做的是持續推出當下能力所及最好的iPhone，等到消費者真正準備升級的那一天，就能買到當時最好的產品。
什麼情況真的該換？Tim哥點「3症狀」
對一般使用者來說，「自己決定」還是有點難判斷。科技YouTuber Tim哥先前談到iPhone換機需求時，就提出3個實際判斷方式。
1.電池只能撐半天：如果手機早上充飽電，還沒到晚上就得再次充電，外出也長期離不開行動電源，續航已明顯影響使用，就可以評估是否換機。
2.儲存容量長期不夠：照片、影片、LINE資料及App愈存愈多，如果經常跳出容量不足，每隔一段時間就得刪檔案才能繼續使用，代表原本容量已跟不上需求。
3.效能影響日常使用」：若開啟App明顯變慢、操作卡頓，甚至已影響工作、拍照或導航，換新機帶來的改善通常也會更明顯。
只有電池老化 先別急著整支換
不過，電池撐不久不代表一定得換新手機。Tim哥提醒，如果手機只有電池老化，但效能、容量與相機仍符合需求，可以先評估更換電池，以較低成本延長手機壽命。iPhone其實沒有所有人都適用的最佳換機年限。與其糾結用了2年還是4年，更實際的是觀察續航、容量與效能是否已影響日常生活；如果舊機依然順暢，繼續使用就沒有問題。
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特納斯強調，Apple很重視產品的使用壽命，如果消費者想把一支iPhone用上很多年，產品本來就是朝這個方向設計；至於習慣每年換機的人，由於iPhone仍具有一定二手價值，舊機可以透過Trade In或轉售交到第2名、甚至第3名使用者手中，盡可能延長產品生命。
主持人進一步追問，「所以你不建議我換手機，我可以繼續用這支？」Ternus並沒有趁機勸換新機，而是回答：「由你決定。」他表示，Apple要做的是持續推出當下能力所及最好的iPhone，等到消費者真正準備升級的那一天，就能買到當時最好的產品。
什麼情況真的該換？Tim哥點「3症狀」
對一般使用者來說，「自己決定」還是有點難判斷。科技YouTuber Tim哥先前談到iPhone換機需求時，就提出3個實際判斷方式。
1.電池只能撐半天：如果手機早上充飽電，還沒到晚上就得再次充電，外出也長期離不開行動電源，續航已明顯影響使用，就可以評估是否換機。
2.儲存容量長期不夠：照片、影片、LINE資料及App愈存愈多，如果經常跳出容量不足，每隔一段時間就得刪檔案才能繼續使用，代表原本容量已跟不上需求。
3.效能影響日常使用」：若開啟App明顯變慢、操作卡頓，甚至已影響工作、拍照或導航，換新機帶來的改善通常也會更明顯。
只有電池老化 先別急著整支換
不過，電池撐不久不代表一定得換新手機。Tim哥提醒，如果手機只有電池老化，但效能、容量與相機仍符合需求，可以先評估更換電池，以較低成本延長手機壽命。iPhone其實沒有所有人都適用的最佳換機年限。與其糾結用了2年還是4年，更實際的是觀察續航、容量與效能是否已影響日常生活；如果舊機依然順暢，繼續使用就沒有問題。