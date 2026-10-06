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譚松韻、劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》近期熱播，劇中飾演「趙星棠」的33歲女星李夢，憑藉高張力演技成為觀眾討論焦點。沒想到戲裡她因被迫墮胎留下病根、終生不孕，戲外卻突然傳出喜訊，有網友爆料她疑似已生下女兒，目前正在深圳高檔月子中心休養，消息一出立刻引發熱議，孩子爸被猜是導演鄔浪。對此李夢本人與工作室都尚未正式回應。李夢在《蘭香如故》中飾演趙星棠，是林錦岐原配妻子，也是全劇命運最坎坷的女性角色之一。她出身高門卻無法主宰自己的人生，婚前與心上人有情，甚至懷有身孕，最後卻因家族利益遭父親逼迫服下落胎藥，不只失去孩子，也因此落下病根，終生無法再孕。就在《蘭香如故》熱播期間，李夢戲外也突然被爆出疑似升格當媽。有網友在微博爆料，稱自己與李夢在同一間月子中心，目擊她已經生下女兒；也有網友表示，自己的同學曾替李夢做產後康復服務，讓「李夢生女」話題瘋傳。由於劇中趙星棠才因被迫墮胎導致終生不孕，如今戲外卻傳出疑似生下女兒的消息，強烈反差讓不少劇迷感到震驚。外界也將焦點放到李夢感情狀態。她與導演鄔浪因2021年短片《雪雲》結緣，之後多次一同亮相影展，互動逐漸受到關注。2024年7月兩人被拍到牽手看房，戀情曝光後李夢並未迴避，反而大方發文表示會「幸福且充盈，好好演戲，好好生活」等同認愛。此後李夢與鄔浪也多次被拍到同框、一起回住處，感情看似穩定，因此這次傳出她生女後，網友也猜測孩子父親可能就是鄔浪。