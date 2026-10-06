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知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，遭到中國官媒痛斥「齷齪」，台北市長蔣萬安昨表態，「支持而且尊重蔡康永可以發表自己任何的主張」，更邀請他來參加競總成立活動，蔡康永則火速答應，「收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習」。蔣萬安今（6）日則回應，希望能和他見面好好聊一聊，聽聽他的想法跟意見。中國官媒說，蔡康永從1994年至今已歷經多次台北市長選舉，「沒見識過競選嗎？」更指他明明是去替沈伯洋站台，卻不願承認，甚至質疑是否因為仍想在中國賺錢，才不敢公開表明立場，甚至喊話曾與蔡康永合作的企業「主動自查」。蔣萬安說，他要再次強調，表達自由和表達權利，這絕對是台灣最重要民主的價值，也是一直捍衛的理念，所以不管蔡康永支持誰、不支持誰，「我都一樣尊重」。蔣萬安說，他絕對不認同透過利益或任何形式，干預或影響每一個人選擇的自由。