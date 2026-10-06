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▲孫德榮公開S.H.E不能合體內幕。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百YT）

天團S.H.E推出後擁有超高人氣，不過近年卻鮮少在鏡頭前合體，雖然成員關係都非常好，但傳出三人因為跟前東家合約喬不攏，使得她們不能使用S.H.E商標來活動，資深經紀人孫德榮日前登上《娛樂百分百》節目，聊到S.H.E合體有問題並不是因為前東家，而是因為股東會喬不攏。孫德榮近日登上節目《娛樂百分百》，聊到了S.H.E為何簽約了新經紀約，卻遲遲無法在舞台上合體跟粉絲見面，外界總是流傳是前東家施壓，不過孫德榮表示，其實是因為公司股東會不同意。「股東會不簽約，名字不給她們用，歌不要給她們用。」孫德榮表示只要股東會有超過半數的人不同意，S.H.E就永遠無法回到舞台上，而這其實也是商業手法。至於5566為什麼能夠說合體就合體？因為孫德榮當時成立公司時並沒有股東會，所以不需要經過所有股東同意，就可以推動5566復出，直接抖出商業機密，讓一旁主持人聽得嚇瘋：「這些真的能講嗎？」