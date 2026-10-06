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洪健益質詢才搜索酒吧？蔣萬安這樣說

洪健益9月初質詢稱接獲陳情：未成年入酒吧

洪健益澄清：捍衛家長擔憂及保護未成年

北市警萬華分局3日大動作搜索西門町知名BDSM酒吧，執法過程引發爭議。台北市長蔣萬安為此二度道歉，稱發生歧視案件非常遺憾，也表達抱歉。不過，有藍營人士質疑是民進黨市議員洪健益9月初質詢要求才遭搜索。對此，蔣萬安今（6）日否認，稱北市警就是北市府的團隊，當有民眾質疑就把責任推到別人身上？「不會！我們一樣很嚴肅面對」。蔣萬安說，臺北市警察局就是臺北市政府的團隊，也是一份子，也不會因為中央地方的權責或警政一條鞭，當民眾有質疑，就把責任推到別人身上。蔣萬安說，執法過程如果有任何不當或是任何歧視性的言論，他已經請警察局長昨天記者會對外清楚的說明、釐清還原事實過程，而且也對相關同仁造成不當歧視性的事件進行相關懲處。最重要，避免未來再有這樣的事情發生，一定擴大相關警紀宣導強化。民進黨北市松信區議員洪健益9月初質詢時稱，接到家長陳情有未成年小孩進入酒吧，同時公布內部照片，稱有未成年年輕人被女性當玩物，結果是「做表演」，網路上說是草店、有暗房。蔣萬安則下令，要求警察局即刻查辦。不過事後洪健益質詢照片上的當事人澄清，自己已經成年，另外該酒吧也說，對入場者設有身分及年齡查驗機制。洪健益事發後也澄清，「我的質詢從頭到尾關心的，就是家長的擔憂以及未成年人保護。我要捍衛的是家長提出疑慮的權利，也要捍衛未成年孩子應有的保護，這跟是否為同志身分完全無關。」提出兒少保護問題，不等於「我要求市府用這種方式執法」。至於這次蔣市府的執法是否有過當、是否符合比例原則，才是蔣萬安市長應該說明清楚、接受檢視的事情。