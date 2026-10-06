OpenAI宣布將替ChatGPT與Codex產生的文字加入「隱形浮水印」，率先在歐盟上路，根據OpenAI指出，浮水印不是肉眼看得到的符號，是透過調整AI產生文字時的用字選擇，留下機器可辨識的統計訊號，未來可用來判斷一段文字是否可能經過OpenAI模型生成。
OpenAI於10月5日公布新的文字來源辨識機制「textGrain」，因應歐盟《AI法案》對AI生成內容的透明度要求，官方表示，未來幾週內，將陸續替歐盟地區符合資格的ChatGPT及Codex文字輸出加入隱形浮水印，而且適用所有ChatGPT方案。不過，目前並非全球ChatGPT用戶都會被強制加上浮水印。
「隱形浮水印」藏在哪？
所謂textGrain，並不是在文章裡塞入看不見的Unicode字元、空白或特殊標點。OpenAI解釋，AI每產生下一個字詞時，會從多個可能的詞彙中選擇，textGrain則會微幅調整這些字詞被選中的機率，讓整段文章形成特定的統計模式。使用相對應的偵測器分析後，就有機會判斷文字是否帶有OpenAI的浮水印訊號。
改寫就能洗掉？OpenAI坦言「並非百分之百抓得到」
不過，這套技術並非萬無一失，OpenAI測試顯示，在誤判率設定為1%的情況下，約200 tokens長度的文章，浮水印偵測率約80%；文章增加至400 tokens後，偵測率可提高到約95%。但數學等用字選擇較少、表達方式較固定的內容，辨識效果會明顯下降。
而且改寫文章可能削弱浮水印。OpenAI測試400 tokens的英文文章時，若將10%的字詞替換成同義詞，偵測率會從約92%降至66%，若替換25%的文字，偵測率更降至17%。大幅改寫、改述或翻譯，也可能讓浮水印變得難以辨識。
被驗出AI浮水印＝整篇都是AI寫的？
另一個容易產生誤會的地方是，即使文章被偵測出OpenAI浮水印，也不代表可以直接認定「整篇都是ChatGPT寫的」。OpenAI特別說明，浮水印只能顯示OpenAI系統「可能曾產生或處理過」部分文字，無法判斷人類究竟修改了多少，也無法辨識是哪一名使用者、哪個帳號或哪一段提示詞生成，更不能藉此判定文章所有權、法律責任或內容真假。
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所謂textGrain，並不是在文章裡塞入看不見的Unicode字元、空白或特殊標點。OpenAI解釋，AI每產生下一個字詞時，會從多個可能的詞彙中選擇，textGrain則會微幅調整這些字詞被選中的機率，讓整段文章形成特定的統計模式。使用相對應的偵測器分析後，就有機會判斷文字是否帶有OpenAI的浮水印訊號。
改寫就能洗掉？OpenAI坦言「並非百分之百抓得到」
不過，這套技術並非萬無一失，OpenAI測試顯示，在誤判率設定為1%的情況下，約200 tokens長度的文章，浮水印偵測率約80%；文章增加至400 tokens後，偵測率可提高到約95%。但數學等用字選擇較少、表達方式較固定的內容，辨識效果會明顯下降。
而且改寫文章可能削弱浮水印。OpenAI測試400 tokens的英文文章時，若將10%的字詞替換成同義詞，偵測率會從約92%降至66%，若替換25%的文字，偵測率更降至17%。大幅改寫、改述或翻譯，也可能讓浮水印變得難以辨識。
被驗出AI浮水印＝整篇都是AI寫的？
另一個容易產生誤會的地方是，即使文章被偵測出OpenAI浮水印，也不代表可以直接認定「整篇都是ChatGPT寫的」。OpenAI特別說明，浮水印只能顯示OpenAI系統「可能曾產生或處理過」部分文字，無法判斷人類究竟修改了多少，也無法辨識是哪一名使用者、哪個帳號或哪一段提示詞生成，更不能藉此判定文章所有權、法律責任或內容真假。