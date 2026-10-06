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42歲錦榮跟蔡依林交往6年後分手，今年3月他大方認愛小十歲女友白彌兒（Mia），透露兩人已經交往2年，並且論及婚嫁，如今兩人在被目擊路邊大談戀愛，不僅肩靠肩，還拿手機拍下嘴對嘴親親自拍照。根據《CTWANT》報導，9月10日下午，錦榮結束工作後獨自散步前往華山大草原，之後跟女友白彌兒碰面，兩人一見面就直接靠上，女方不僅依偎在男方肩膀上，還打視訊跟朋友聊天。接下來兩人更是打開情侶自拍模式，不只臉貼臉拍照，還拍下了嘴對嘴的接吻照，完全不在乎周邊的人。事實上，錦榮過去受訪時就曾提到，自己跟白彌兒目前已經交往2年，兩人也早就談到要結婚，他坦言年輕時戀愛經驗還少，現在最大的改變就是懂得「往後一步」檢視自己，思考哪些地方可以調整。錦榮過去最受矚目的戀情，就是與蔡依林長達6年的「VJ戀」，兩人分手後各自展開新生活，如今錦榮跟白彌兒談得火熱，這段感情不僅已經走過2年，還以婚姻為前提發展，讓外界看見他離開過去戀情後，截然不同的感情現況。