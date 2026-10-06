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北市警萬華分局日前搜索西門町知名同志BDSM酒吧，卻因執法過程引發歧視爭議，台北市長蔣萬安為此二度道歉。知名變裝皇后Sandra昨公開邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋和台北市長蔣萬安一起針對LGBTQIA+族群進行公民論壇。沈伯洋表示欣然同意邀約；台北市府表示，「感謝邀約，我們一定來評估。」變裝皇后邀約 盼一起討論如何讓社會更友善Sandra昨在社群平台公開邀請沈伯洋、蔣萬安，一起針對LGBTQIA+族群進行公民對談；他說在10月這個同志驕傲月，一起討論能怎麼樣讓社會更多元、友善，「變裝皇后善於用誇張的呈現，凝聚大家的注意力，也讓我們能夠來聽聽兩位候選人的願景，也希望這場對談可以邀請大家共同參與」。Sandra說，今年同志大遊行 taiwanlgbtpride 主題是「聲做伙聽，路做伙行」，我們一起好好前行，讓社會更進步。沈伯洋則火速留言稱「如果能有這個機會， 我非常樂意～ 我請辦公室的夥伴 和Sandra聯繫ok嗎？」