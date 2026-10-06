本週即將到來國慶連假，桃園國際機場公司預估，疏運期間（10月8日至12日）5天旅運量約73.8萬人次、平均每日14.7萬人次，出境高峰為8、9日，入境高峰則為11日，建議旅客提早3小時抵達機場。另配合國慶典禮空中操演，10日上午將有3個時段暫停起降，旅客需留意航班可能有所延遲。
桃園機場因應國慶典禮空中操演，分別在10日上午8時32分至8時42分、11時02分至11時16分、11時41分至11時48分等3個時段，暫停航班起降時間各約7至14分鐘；當日上午起降航班可能有所延遲，旅客可於桃園機場網站查詢航班異動情形及最新營運資訊，建議出發前先確認航班資訊。
機場公司預估，今年國慶連假運量較去年成長約6％，本次連假期間航班平均載客率約82％，出境高峰在假期前段，8、9日旅運量皆超過15萬人次；入境高峰為11日，旅運量近15.2萬人次。同時提醒旅客，在航班起飛前3小時即可辦理報到，並且若有攜帶行動電源應該妥善包裝。
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機場公司預估，今年國慶連假運量較去年成長約6％，本次連假期間航班平均載客率約82％，出境高峰在假期前段，8、9日旅運量皆超過15萬人次；入境高峰為11日，旅運量近15.2萬人次。同時提醒旅客，在航班起飛前3小時即可辦理報到，並且若有攜帶行動電源應該妥善包裝。