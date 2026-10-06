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田馥甄臉書：準備上船囉！

田馥甄演唱會時間、地點

田馥甄演唱會票價

田馥甄演唱會售票、抽選登記時間

田馥甄演唱會提醒

▲田馥甄《要去什麼地方》演唱會將在台北小巨蛋連唱六場，突破個人專場新紀錄。（圖／何樂音樂提供）

田馥甄臉書發文：準備上船囉！

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田馥甄演唱會今（6）日中午12點開放抽選登記，從12/12到12/20一共6個場次，票價從最高到最低依序為5,200元、4,800元、4,200元、3,800元、3,200元、2,800元、1,800元、800元，在遠大售票系統抽選，官方提醒購票者需要手機驗證，記得先到會員專區填寫資料，設定付款信用卡，節省時間。田馥甄在臉書發文，「準備上船囉！《要去什麽地方 _演唱會》今天開始登記抽票。知道有些朋友還被上次田調抽票的陰影籠罩，開玩笑地說有PTSD。想對大家唱一句：你呀～就別再煩惱啦～這次盡力挑戰多唱一場，扎扎實實提供了六場的票，比田調抽票機率高出很多。甄心邀請真心想和我一起踏上未知旅程的每一位朋友。請大家放寬心，從從容容、游刃有餘地填完表單後，悠悠哉哉地安下心，回到自己的每個日常，專注眼前的事物，或聽聽新專輯，預習一下我們12月見面時，要一起唱的歌曲。祝福我自己能順利見到你們，也祝福你們。期待12月見喔！」10/6（二） 12：00～10/8（四）12：00 登記抽選10/13（二）12：00～10/14（三）18：00 第一次抽選及繳費10/15（四）12：00～10/16（五）18：00 第二次抽選及繳費10/18（日）12：00 一般販售 （如第二次抽選即完售將不實施）此活動有登記抽選及實名制規定，請詳閱規定，以免影響權益。欲購票者需進行手機驗證，始可購票，未完成驗證者，恕無法購票。建議可於會員專區 - 個人資料，先行設定付款信用卡，可節省您的購票時間及購票流程。