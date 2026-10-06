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韓國女星成賢珠在2020年失去了7歲的大兒子，當時兒子在加護病房躺了1000天，卻遲遲沒有恢復意識，最後家人決定讓小朋友從痛苦中解脫，在聖誕節當天親手送別了這條小生命。成賢珠2014年生下長子書厚，2018年，孩子5歲時突然發生事故，本來一直健康的小孩就這樣被送進加護病房，且長時間都沒有恢復意識，甚至兒子出事當天，她原本要跟好友一起去旅行，接到老公的電話後才及防趕去醫院，想不到從那天起人生就此有了大轉變。此後將近1000天的日子裡，她幾乎都陪在兒子身邊，雖然醫師早告知孩子很難醒來，而她仍抱著一絲希望，想陪伴孩子走過漫長治療期。直到2020年12月25日聖誕節，成賢珠最終不得不面對與兒子道別的那一刻，她在節目中回憶，從病房一路到太平間的時間很短，是她親手替兒子「最後一次闔上眼睛」，並在節目中邊說邊落淚。如今多年過去，成賢珠仍會在聖誕節想起兒子，不過她也迎來第二個孩子，帶著對大兒子的思念生活，她後來也把這段與兒子相處，身邊親友怎麼陪自己撐過來的經歷寫進散文《너의 안부》（《你的問候》），並將相關收益捐給兒童醫院，慢慢走出傷痛。