午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署發布「大雨特報」，易有短延時強降雨，今（5）日屏東地區及嘉義以南山區有局部大雨發生的機率，適逢下班時間，且雨勢會持續至入夜。

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🟡115/10/06 發布大雨特報
◾影響時間：06日下午至06日晚上
◾大雨：嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島

▲午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署針對南台灣發布「大雨特報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署針對南台灣發布「大雨特報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署預報中心科長林伯東指出，今天迎風面仍有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭較明顯，新竹以南山區、花東則以午後降雨為主，嘉義以南山區且有局部較大雨勢，明天起降雨逐漸減少，類似的天氣型態將持續到周四。

林伯東說明，周四仍以迎風面降雨為主，其餘地區則留意午後降雨；國慶連假天氣，周五、周六轉為偏東風，帶進較多水氣，迎風面降雨又會增加，其中周六花東降雨有稍微增多趨勢，周日、下周一水氣逐漸減少，降雨才會再度緩和。

▲國慶連假水氣增多，北部、東半部的降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲國慶連假水氣增多，北部、東半部的降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。