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▲午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署針對南台灣發布「大雨特報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲國慶連假水氣增多，北部、東半部的降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署發布「大雨特報」，易有短延時強降雨，今（5）日屏東地區及嘉義以南山區有局部大雨發生的機率，適逢下班時間，且雨勢會持續至入夜。◾影響時間：06日下午至06日晚上◾大雨：嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島氣象署預報中心科長林伯東指出，今天迎風面仍有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭較明顯，新竹以南山區、花東則以午後降雨為主，嘉義以南山區且有局部較大雨勢，明天起降雨逐漸減少，類似的天氣型態將持續到周四。林伯東說明，周四仍以迎風面降雨為主，其餘地區則留意午後降雨；國慶連假天氣，周五、周六轉為偏東風，帶進較多水氣，迎風面降雨又會增加，其中周六花東降雨有稍微增多趨勢，周日、下周一水氣逐漸減少，降雨才會再度緩和。