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北市警萬華分局3日大動作搜索西門町知名BDSM酒吧，執法過程引發爭議。台北市長蔣萬安為此公開道歉，如今爆出，對身障同志言語羞辱「他殘障還可以在裡面做愛喔？」的莊姓員警，過去疑似有白嫖行徑，更曾在取締應召女時和同仁說，「這女的技術很好…想多來幾次，可惜要被遣返了」。台北市警察局長林炎田受訪時則說「那是以前的事，現在相關的事情，我們都會去了解」。林炎田今陪同台北市長蔣萬安出席文山區景豐二區社會住宅新建工程開工典禮，會後被記者詢問莊姓員警過去是否有白嫖行為？北市萬華分局稱不回應。他說「他有這樣的行為就要依規定處理，但是要查證」。媒體追問事件是2023年被爆出，但到現在都沒有下文。林炎田說，哪些人有相關的行為，會依規定做出處理，「您講的那是之前的事，相關的事情，您講的狀況，我們都會去了解」。根據《鋒燦新聞》報導，爆出對身障民眾嘲諷「他殘障還可以在裡面做愛喔？」的萬華莒光所莊姓員警，過去取締毒品過程中，未經同意搜身、搜車，引發投訴，但最後上級出面處理。報導更指出，莊男2023年查緝色情時，和同仁聊天時對一名越南籍應召女子品頭論足，「這女的技術很好…想多來幾次，可惜要被遣返了」，此事還遭市議員曝光、質詢，但因警局「當天沒有保存證據」，也沒有調查、給出回應，遭市議員批評警方大事化小，傳出白嫖的風聲。北市警萬華分局稱，本篇報導內容是否屬實為該記者之報導自由，予以尊重，關於本則報導「我們不做回應。」