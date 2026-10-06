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鞭刑公投遭否決改推修法 洪孟楷追問政院版本

綠委喊貪污、立委犯罪也納入 卓榮泰：重大政策不能反向思考

洪孟楷再攻毒駕重刑 主張最高可判死刑

卓榮泰提重大暴力犯罪修法 洪孟楷追問：不認同處死刑？

國民黨立委洪孟楷日前提出《刑法》修正草案，主張將「強制鞭打」納入刑法從刑，鎖定重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺等犯罪，鞭打下數為3下以上、12下以下。行政院長卓榮泰今（6日）赴立法院備詢，洪孟楷當面追問，行政院是否願意針對「鞭刑入法」提出相對應版本。卓榮泰回應，重大惡行加重刑責是共識，但目前全球僅少數國家採行鞭刑，究竟能產生多大效益，仍有待進一步商榷討論。洪孟楷質詢時表示，他先前提出鞭刑公投遭中選會否決，因此改以修法方式推動，將鞭刑列為刑法從刑，針對重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷，以及重大加重詐欺等犯罪，由法院依個案情節宣告鞭打3至12下。洪孟楷指出，過去也曾有民進黨立委倡議增設鞭刑，如今他已正式提出修法版本，因此詢問行政院、法務部是否會提出相對應版本，讓朝野進一步討論。卓榮泰回應，對於重大惡行犯罪加重刑責，是大家的共識，行政院也是朝這個方向前進，但相關修法仍須遵守兩公約。他表示，回顧世界各國，目前僅有少數國家仍使用鞭刑，「鞭刑到底能夠產生多大的效益，有待進一步商榷討論」，也應以進步的人權觀念看待。洪孟楷接著指出，有民進黨立委反問，若要推動鞭刑，貪污或立委犯罪是否也應納入適用範圍，因此詢問行政院是否願意把相關意見一併納入，整合成行政院版本送到立法院討論。卓榮泰表示，因為有立委提出使用鞭刑，因此也有其他委員提出「反向思考」，但行政院認為，重大政策不是以反向思考的方式進行討論及對比，真正應該衡量的，是鞭刑是否符合當今世界的人權思想、多數國家是否接受，以及是否真的能成為改善治安的重要因素。卓榮泰也強調，行政院並非反對重大犯罪加重刑責，相關提高刑罰的修正草案已經送到立法院，希望國會能進行審議。雙方隨後將話題延伸至毒駕重罰。洪孟楷指出，毒駕致死案件頻傳，因此他提出修法，主張毒駕致死最高可處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑，交由法官依個案情節裁量。洪孟楷表示，卓榮泰前面已經表明，行政院支持重大犯罪加重刑責，但他的修法版本目前未獲民進黨團支持，因此追問行政部門是否有支持的可能；如果行政院願意支持，相關修法甚至有機會在立法院院會加速完成三讀。卓榮泰則表示，立法院內的修法，朝野各黨團意見應彼此尊重，同時也必須符合憲法精神。卓榮泰進一步表示，行政院已針對特殊重大暴力犯罪擬具《刑法》第77條修正草案，針對不能安全駕駛累犯，以及故意殺人、殺人未遂、兒虐致死或致重傷等重大犯罪，加嚴假釋相關規範。洪孟楷聽完隨即追問：「所以你不認同處死刑？」卓榮泰回應，「目前我們的態度是如此」，但隨後也強調，政府並沒有廢除死刑，且任內也曾依法執行死刑。卓榮泰接著提到，《刑法》第286條已完成修正，凌虐未滿7歲兒童致死者可處死刑。洪孟楷聞言立即反駁，「這也是在野黨修法通過的，你們當時提反對。」洪孟楷強調，無論鞭刑入法或毒駕加重刑責，討論的核心都是面對重大惡性犯罪時，刑罰能否產生足夠的嚇阻效果；卓榮泰則重申，政府支持重大犯罪加重刑責，但具體刑罰仍須符合憲法、兩公約及人權標準，至於鞭刑是否能改善治安、產生實際效益，仍有進一步討論空間。