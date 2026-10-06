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▲第18屆台中市十大伴手禮評選開跑，包括古典玫瑰園、梨子及七個小日子等上屆首獎品牌，今天熱情參加宣布會。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.6)

▲第18屆台中市十大伴手禮評選開跑，包括古典玫瑰園、七個小日子及巴部屋工坊等上屆首獎品牌，今天熱情參加宣布會。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.6)

▲第18屆台中市十大伴手禮評選開跑，包括古典玫瑰園、炳叔烤玉米、3點1刻及七個小日子等上屆首獎品牌，今天熱情參加宣布會。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.6)

▲第18屆台中市十大伴手禮評選開跑，包括熊介巧、川咖啡 、梨子及七個小日子等上屆首獎品牌，今天熱情參加宣布會。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.6)

台中市第18屆十大伴手禮選拔開跑，即日起至11月6日受理網路報名，全程免費。台中市工策會總幹事陳學聖表示，伴手禮是一個「真實體會」，也是一個城市名片，能讓美好事物真實被分享到。所以，推動十大伴手禮是把台中最美好的味道讓大家分享，它代表台中的名片，也是台中最好的象徵。台中伴手禮選拔邁入第18屆，以「台中最強伴手禮，等你來應援」為主題，分為「糕餅烘焙組」與「特色文創組」。凡是通過專家評選入圍「百大好禮」的店家，將於12月12、13日在市政府前廣場展售，接受民眾現場票選，糕餅烘焙與特色文創兩組，各選出10名首獎。工策會邀請民眾前往逛市集，品美食，投下心目中最強伴手禮一票。值得一提的是，通過專家評選、入圍百大好禮的店家，均可獲頒「好禮標章」，並獲得後續行銷推廣資源。此外，活動另設「金口碑專區」，邀請前兩屆首獎及金口碑獎得獎品牌參與展售，讓民眾在同一場市集中，比較新秀產品與歷屆得獎好禮，也為既有品牌提供持續接觸消費者的機會。工策會表示，商業或公司登記設籍台中市的合法業者皆可報名；食品類參選廠商須檢附食品業者登錄字號、產品責任保險等資料。報名資格及活動辦法，可至「台中市十大伴手禮」官方網站查詢。除競逐獎項，如何讓在地品牌走出台中、拓展銷售通路，也是活動重點。工策會總幹事陳學聖表示，選拔已從地方特色產品競賽，逐步發展為品牌培育與通路拓展平台，獲獎產品也有機會成為市府國際交流及重大活動贈禮。陳學聖說，今年工策會除帶領業者在台中國際會展中心、台中大遠百參展，也與新東陽合作，在國道服務區舉辦快閃市集，並前往遠東SOGO台北天母店、松山文創園區展售，另進駐新加坡「新台灣館」，讓在地產品接觸不同地區的消費者。工策會也持續建置伴手禮、美食及特色店家電子地圖，整合店家資訊，提供民眾查找與消費參考，希望選拔後仍能持續為業者帶來曝光及客源。台中市經發局副局長林敏棋表示，中小微企業雖有製作技術與特色產品，往往缺乏自主行銷資源，透過專家評選、民眾票選及官方標章，有助建立品牌辨識度與消費者信任，讓產品從「好吃」走向「有名」，進一步轉化為銷售成果。