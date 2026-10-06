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▲台積電協力廠商辦大型徵才，現場吸引近千名高中職學生及求職、轉職民眾到場。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府攜手台積電慈善基金會、104人力銀行，今（6）日在屏東縣立體育館舉辦2026「攜手築夢 職達未來」現場徵才活動，吸引近千名高中職學生及求職、轉職民眾參與。活動集結超過40家企業、提供約800個工作機會，其中包括12家台積電供應鏈企業，並結合職涯探索、產業體驗及講座，協助青年及求職者掌握產業趨勢與就業機會。縣長周春米表示，今年是縣府與台積電慈善基金會第4年合作辦理職涯探索及徵才活動，感謝台積電率領供應鏈企業參與，其中已有7家進駐屏東。隨著屏東科學園區發展及半導體供應鏈陸續布局，屏東產業結構正逐步轉型，縣府將持續創造更多在地就業機會，讓青年看見留鄉發展的新選擇。周春米指出，產業進駐之外，人才培育更是下一階段關鍵，縣府透過「3+2+N」及「3+4」雙軌模式，強化高中職、技專校院及大專院校與產業的銜接，提前培育符合產業需求的人才，讓學生從就學階段累積專業能力。台積電慈善基金會執行長彭冠宇表示，期盼學生透過企業交流、產業體驗及講座，了解不同職業與產業發展，及早思考未來方向。勞青處表示，本次職缺平均薪資達3萬5,000元以上，縣府將持續串聯企業、學校及就業服務資源，讓產業發展與人才培育同步前進，為屏東創造更多元的就業機會。