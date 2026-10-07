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小孟老師分析今（7）日十二星座運勢。牡羊座：工作：長官慧眼賞識感情：戀愛勇氣重要財運：運用智慧理財牡羊幸運色：亮紅色貴人：巨蟹小人：雙子金牛座：工作：精進溝通技巧感情：單身適合約會財運：得財見好就收金牛幸運色：灰色貴人：魔羯小人：獅子雙子座：工作：得到指點幫助感情：人際圈好人緣財運：平衡投資支出雙子幸運色：亮紅色貴人：處女小人：射手巨蟹座：工作：朋友引見事業感情：單身者桃花多財運：貴人指點生財巨蟹幸運色：紅色貴人：天蠍小人：處女獅子座：工作： 讓事業有進展感情：調整個人心態財運：外地求財順利獅子幸運色：藍色貴人：射手小人：魔羯處女座：工作：親切態度待人感情：打扮漂亮性感財運：求財有所突破處女幸運色：紫色貴人：水瓶小人：金牛天秤座：工作：克服艱深困境感情：娛樂增加戀愛財運：好財運多在外天秤幸運色：金色貴人：獅子小人：天秤天蠍座：工作：調好人際關係感情：易獲異性幫助財運：容易達成所願天蠍幸運色：粉紅色貴人：牡羊小人：水瓶射手座：工作：合夥默契十足感情：單身把握桃花財運：不錯投資商機射手幸運色：咖啡色貴人：雙子小人：天蠍魔羯座：工作：獲得支援幫助感情：愛情貴人運強財運：長輩提供金援魔羯幸運色：黑色貴人：雙魚小人：天蠍水瓶座：工作：提升專業能力感情：相親大好日子財運：投資耐性勿急水瓶幸運色：黑色貴人：金牛小人：雙魚雙魚座：工作：積極主動做事感情：心事和朋友聊財運：發現投資管道雙魚幸運色：黑色貴人：天秤小人：巨蟹