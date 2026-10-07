小孟老師分析今（7）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：長官慧眼賞識
感情：戀愛勇氣重要
財運：運用智慧理財
牡羊幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
金牛座：
工作：精進溝通技巧
感情：單身適合約會
財運：得財見好就收
金牛幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：獅子
雙子座：
工作：得到指點幫助
感情：人際圈好人緣
財運：平衡投資支出
雙子幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：射手
巨蟹座：
工作：朋友引見事業
感情：單身者桃花多
財運：貴人指點生財
巨蟹幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：處女
獅子座：
工作： 讓事業有進展
感情：調整個人心態
財運：外地求財順利
獅子幸運色：藍色
貴人：射手
小人：魔羯
處女座：
工作：親切態度待人
感情：打扮漂亮性感
財運：求財有所突破
處女幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：金牛
天秤座：
工作：克服艱深困境
感情：娛樂增加戀愛
財運：好財運多在外
天秤幸運色：金色
貴人：獅子
小人：天秤
天蠍座：
工作：調好人際關係
感情：易獲異性幫助
財運：容易達成所願
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：水瓶
射手座：
工作：合夥默契十足
感情：單身把握桃花
財運：不錯投資商機
射手幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：天蠍
魔羯座：
工作：獲得支援幫助
感情：愛情貴人運強
財運：長輩提供金援
魔羯幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：天蠍
水瓶座：
工作：提升專業能力
感情：相親大好日子
財運：投資耐性勿急
水瓶幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：雙魚
雙魚座：
工作：積極主動做事
感情：心事和朋友聊
財運：發現投資管道
雙魚幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：長官慧眼賞識
感情：戀愛勇氣重要
財運：運用智慧理財
牡羊幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
金牛座：
工作：精進溝通技巧
感情：單身適合約會
財運：得財見好就收
金牛幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：獅子
雙子座：
工作：得到指點幫助
感情：人際圈好人緣
財運：平衡投資支出
雙子幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：射手
巨蟹座：
工作：朋友引見事業
感情：單身者桃花多
財運：貴人指點生財
巨蟹幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：處女
獅子座：
工作： 讓事業有進展
感情：調整個人心態
財運：外地求財順利
獅子幸運色：藍色
貴人：射手
小人：魔羯
處女座：
工作：親切態度待人
感情：打扮漂亮性感
財運：求財有所突破
處女幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：金牛
天秤座：
工作：克服艱深困境
感情：娛樂增加戀愛
財運：好財運多在外
天秤幸運色：金色
貴人：獅子
小人：天秤
天蠍座：
工作：調好人際關係
感情：易獲異性幫助
財運：容易達成所願
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：水瓶
射手座：
工作：合夥默契十足
感情：單身把握桃花
財運：不錯投資商機
射手幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：天蠍
魔羯座：
工作：獲得支援幫助
感情：愛情貴人運強
財運：長輩提供金援
魔羯幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：天蠍
水瓶座：
工作：提升專業能力
感情：相親大好日子
財運：投資耐性勿急
水瓶幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：雙魚
雙魚座：
工作：積極主動做事
感情：心事和朋友聊
財運：發現投資管道
雙魚幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。