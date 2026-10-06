蘋果首款摺疊手機iPhone Duo即將在台灣開賣，蘋果官網宣布，將於10月16日晚間8點開放預購，最快10月23日開賣日到貨，共有256GB、512GB、1TB及2TB四種容量，售價從74900元一路到118900元。iPhone Duo雖然頂著蘋果首款摺疊機光環，買之前有3大規格差異要先注意，包括全面取消實體SIM卡、沒有Face ID，後置相機也沒有獨立長焦鏡頭，使用習慣可能得跟著改。
1.沒有實體SIM卡槽，台灣和全球相同只有eSIM
iPhone Duo全球版本皆僅只能使用eSIM，與實體SIM卡不相容，可同時啟用2個eSIM，並儲存8個以上eSIM，使用者無法像過去一樣，直接把舊手機的實體SIM卡拔出後插進iPhone Duo，換機時必須透過電信業者將門號移轉至eSIM。對於經常出國、習慣抵達當地後購買實體SIM卡的旅客來說，未來也必須確認當地電信業者或旅遊上網方案是否支援eSIM。
2. 沒有Face ID，改用側邊Touch ID解鎖
第二個明顯不同，就是iPhone Duo沒有Face ID，改在機身側邊按鈕內建Touch ID指紋感測器，不論手機闔起或展開，都能透過手指完成身分驗證，Apple Pay付款同樣改以Touch ID進行認證。對於長期使用Face ID的iPhone用戶而言，這會是換機後最明顯的操作改變之一。
3.沒有獨立長焦鏡頭 2倍望遠靠主鏡裁切
iPhone Duo後置搭載4800萬像素雙融合相機系統，包括4800萬像素主相機與4800萬像素超廣角，但不像iPhone 18 Pro系列配置獨立長焦鏡頭。沒有獨立長焦不代表完全不能拍遠。iPhone Duo可透過4800萬像素主相機提供2倍光學品質望遠，並提供最高10倍數位變焦。
iPhone Duo售價、預購日
Apple台灣官網顯示，iPhone Duo將於10月16日晚間8點開始預購，10月23日正式發售，提供星光白色、夜空色兩種顏色，容量與台灣官方售價如下：
256GB：74900元
512GB：81900元
1TB：96900元
2TB：118900元
我是廣告 請繼續往下閱讀
iPhone Duo全球版本皆僅只能使用eSIM，與實體SIM卡不相容，可同時啟用2個eSIM，並儲存8個以上eSIM，使用者無法像過去一樣，直接把舊手機的實體SIM卡拔出後插進iPhone Duo，換機時必須透過電信業者將門號移轉至eSIM。對於經常出國、習慣抵達當地後購買實體SIM卡的旅客來說，未來也必須確認當地電信業者或旅遊上網方案是否支援eSIM。
第二個明顯不同，就是iPhone Duo沒有Face ID，改在機身側邊按鈕內建Touch ID指紋感測器，不論手機闔起或展開，都能透過手指完成身分驗證，Apple Pay付款同樣改以Touch ID進行認證。對於長期使用Face ID的iPhone用戶而言，這會是換機後最明顯的操作改變之一。
3.沒有獨立長焦鏡頭 2倍望遠靠主鏡裁切
iPhone Duo後置搭載4800萬像素雙融合相機系統，包括4800萬像素主相機與4800萬像素超廣角，但不像iPhone 18 Pro系列配置獨立長焦鏡頭。沒有獨立長焦不代表完全不能拍遠。iPhone Duo可透過4800萬像素主相機提供2倍光學品質望遠，並提供最高10倍數位變焦。
iPhone Duo售價、預購日
Apple台灣官網顯示，iPhone Duo將於10月16日晚間8點開始預購，10月23日正式發售，提供星光白色、夜空色兩種顏色，容量與台灣官方售價如下：
256GB：74900元
512GB：81900元
1TB：96900元
2TB：118900元