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2014年舊文再被翻出 羅智強追問「現在還堅持嗎？」

再追「社區中心提供什麼毒品？」 羅智強點名蘇巧慧表態

牛煦庭質疑立場轉變 要求說明毒品政策方向

民進黨台北市長參選人沈伯洋過去提到「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，近日遭藍營連番質疑，如今又被翻出2014年曾發文稱「大麻背後真正的問題其實需要用合法化解決」。國民黨立委羅智強、牛煦庭今（6日）再開記者會，要求沈伯洋正面回答，現在是否仍支持大麻合法化？羅智強更將戰線拉出台北，點名曾與沈伯洋共同造勢的民進黨縣市長候選人表態，是否認同「社區中心供毒」及「大麻合法化」。沈伯洋2014年8月20日曾在臉書分享一篇討論大麻的文章，並寫下「大麻背後真正的問題其實需要用合法化解決的。用成癮性和犯罪性去討論，是治標不治本」，相關文字在近期毒品政策攻防下再度被翻出。羅智強表示，民進黨前政委張景森近日發文聲援沈伯洋，談及部分國家過去曾採取大麻、醫療級海洛因等減害政策，反而讓問題更加清楚。他認為，沈伯洋現在真正需要回答的是，12年前提出的政策看法，如今是否有所改變。羅智強直接向沈伯洋喊話，「2014年你主張大麻合法化，今天還主張嗎？」他表示，如果立場已經改變，可以直接說明；如果仍然支持，也應該清楚向台北市民交代，而非讓爭議持續停留在不同名詞的解釋。除了大麻議題，羅智強也再追問沈伯洋先前文章所稱「社區中心提供吸毒者毒品」，究竟指的是哪一類毒品，「安非他命？搖頭丸？海洛因？還是芬太尼？」並要求沈說明當年的具體政策構想。羅智強表示，政策本身可以接受社會討論，真正重要的是候選人必須清楚說明立場。他批評，沈伯洋面對近期爭議，一度以美沙冬替代療法回應，之後又解釋所謂「社區中心」是醫療院所，但至今仍未完整回答文章中所稱「提供毒品」究竟指的是什麼。羅智強更將戰線延伸至其他縣市，點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧，要求回答是否支持沈伯洋過去有關大麻合法化及社區中心提供毒品的論述。他稱，只要曾與沈伯洋共同造勢、為彼此政策背書的民進黨候選人，都應說明自己的立場。牛煦庭則表示，毒品政策可以討論不同手段，但候選人過去與現在的立場若有所不同，就應向選民說明改變的原因。他提到，張景森近日以國外案例討論沈伯洋過去文章，既然有人認為當年的論述有政策依據，那麼沈伯洋就應該說明，是否接受這樣的解讀，以及相關內容是否可能成為未來台北市毒品政策的一部分。牛煦庭也提及沈伯洋過去對校園毒品篩檢的評論，質疑沈成為台北市長參選人後，如今將校園防毒納入治理論述，前後政策態度究竟有無改變，也應對外說明。牛煦庭強調，國民黨反對大麻合法化及所謂「社區中心供毒」路線，主張毒品治理仍應透過查緝、篩檢、戒治及防堵等多元方式進行。