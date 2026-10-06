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▲鄧紫棋還在深圳站演唱全新專輯先行曲〈自由的你〉，在現場獲得歌迷熱烈的回應。（圖／索尼音樂提供）

▲鄧紫棋笑說錄〈自由的你〉也是久違的「自由」，第一次在自己的歌曲中安安分分當一名唱作歌手，製作人的工作完全交給了李榮浩。（圖／索尼音樂提供）

鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會歷時三年，昨（5）日在深圳畫下圓滿句點，她也創下女歌手在體育場舉辦巡迴演唱會最多場次的金氏世界紀錄，樹立170場體育場、連體育館總場次182場的紀錄標竿，超越原本由泰勒絲《The Eras Tour》保持的149場體育場紀錄，此外，鄧紫棋全新創作先行主打〈自由的你〉也在10月6日正式數位上架。在深圳站連唱12場，鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會於10月5日舉辦最終場，本輪巡演體育場場次共170場、連體育館共182場，寫下驚人世界紀錄，就在最終場的這一天，金氏世界紀錄也特別頒發「獨唱藝人演唱會單次巡演體育場專場數量最多」的證書，證明鄧紫棋創下的超強紀錄。另外，鄧紫棋還在深圳站送上重量級驚喜、演唱全新專輯先行曲〈自由的你〉，不只在現場就獲得歌迷熱烈的回應，在網路上好評不斷，更是出現大量的AI翻唱和AI模仿版本，足見歌曲的超強熱度，這個現實情況也連接起歌曲的創作核心概念，該曲由鄧紫棋包辦詞曲創作，製作與編曲則邀請好友李榮浩操刀，兩人首次合作，強強聯手打造出一首具時代意義的動人之作。鄧紫棋〈自由的你〉自從在《I AM GLORIA》巡演上第一次被唱響，故事的主角便從「我」變成「你」；從「I AM」走向「YOU」，從「我是誰」走向「你想成為誰」。這一次，鄧紫棋想談的「自由」，不是所謂的逃離規則，也不是讓人生從此沒有痛苦、失去與未知，而是當科技讓愉悅與便利唾手可得，甚至悄悄變得不可或缺，我們依然能真實地感受、獨立地思考，並保有為自己作出選擇的能力。〈自由的你〉首唱之後，造成各界熱烈的回響，歌迷敲碗聲不斷，不過隨之而來的是在網路上開始出現大量AI翻唱、AI模仿的版本，歌曲的創作概念馬上在現實中體現，更發現在這個AI時代，過去的歌手要防的是盜版，現在的歌手甚至要面對「AI複製的自己」。由鄧紫棋包辦詞曲創作的〈自由的你〉，邀請好友李榮浩製作與編曲，歌壇兩大天王天后攜手合作，給足歌迷驚喜，〈自由的你〉以極具辨識度的鄧氏旋律，配上科幻感十足的音樂製作，老友間的首次合作，讓「自由」在一首歌的時間裡變得更為具象。鄧紫棋笑著表示，錄音過程也是久違的「自由」，「自從自立門戶做音樂，這是我第一次在自己的歌曲中，只安安分分當一名唱作歌手。製作人的工作，我真的碰都沒碰，完全交給了浩哥。太輕鬆、太自由了！」