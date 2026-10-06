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僑委會委員長徐佳青近期再陷公務資源使用爭議，遭指她擔任副委員長期間，曾多次讓兒子以「攝影官」名義隨行參加僑委會活動，丈夫唐博偉也被質疑私用駐美代表處公務車。對此，民進黨立法院黨團今（6）日回應，認為相關指控應交由行政部門做回應，待調查報告出爐後，再依據事實進一步評論。民進黨立院黨團今天召開輿情回應記者會，由幹事長莊瑞雄、書記長范雲及立委郭昱晴接受媒體詢問。針對徐佳青遭質疑家人使用公務資源，郭昱晴表示，任何事件都應講求證據，黨團成員並非當事人，外界既然希望外交部進一步調查，就應等調查結果出爐後，再對事件做出評論。莊瑞雄則表示，在野黨目前質疑的核心，在於是否涉及「濫權」以及「公器私用」，這些問題最終仍應回到事實。他指出，既然行政部門方面有人提出相關指控，就可以透過行車紀錄、行程資料等進行調查，待釐清相關證據後，再由調查報告呈現事實，整起爭議也會更加明朗。對於外界要求民進黨團表態，莊瑞雄強調，若只有單方面指控、卻沒有提出完整證據，立法院黨團會傾向依據事實回應；他也重申，公務資源究竟如何使用，以及相關行為是否涉及權力濫用，也不是指控的人講得算，黨團期待相關調查報告出爐後，再針對事件進一步評論。