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「台大五姬」陳匡怡今（6）日出席「宣藝術HSUAN ART空間 首展《啜飲人生好時光》公益記者會」，以茶飲品牌身分力挺台灣藝文活動。近期入選百大美女的她，今天以淡妝現身，笑說自己其實只擦了口紅，雖然狀態看起來亮眼，但她也坦言先前風波對身心造成不小衝擊，目前仍持續看身心科調適。陳匡怡素顏現身，脂粉未施只擦口紅，被問到入選百大美女，她表示得知消息時相當驚喜，「我想說真的喔？」也感謝替她報名的朋友，以及評選單位仍看見她。她笑說自己已經很久沒有推出戲劇作品，這次能被注意到很開心。她也自嘲今天其實相當素，「今天不知道大家看到百大美女很狼狽，我今天只有擦口紅。」至於保養秘訣，她分享就是吃得健康、睡得好、多運動，也要把心情調適好，平時也會擦保養品、補充營養品。不過談到近來經歷的風波，陳匡怡坦言一度受到很大衝擊，甚至短暫出現不敢出門的狀態。她表示當外界對一個人貼上標籤時，真正身在其中才會明白那種壓力，「自己經歷的時候，會覺得出門會不敢出門，會覺得別人是不是這樣看我。」她也提到過去看到藝人承受網路霸凌，可能旁人會覺得不要當真就好，但真的發生在自己身上，才知道那種無措與壓力很真實。她也想到過去具荷拉、雪莉，以及楊又穎等藝人事件，直言年輕女性在面對巨大惡意時，真的可能會撐不下去。陳匡怡透露，自己後來開始看身心科，也因為睡不著持續回診，目前狀態已經好很多。她說自己也有接受諮商，諮商師曾形容她很勇敢，因為遇到問題沒有逃避，而是選擇面對與處理。她表示，現在會提醒自己，世界上仍有很多美好的事物與善意的人，「不管世界有再大的惡，還是有很多極大的善。」她也提到林志玲曾在公開場合溫柔為大家打氣的畫面，讓她每次想起都會告訴自己要撐下去。此次出席公益記者會，陳匡怡也認捐30幅畫作響應公益，收益將作為善款運用。她表示多年前拍攝《我可能不會愛你》時，就曾與紅心字會合作公益月餅，如今再度以不同形式投入公益，覺得格外有意義。談到展覽作品，她表示畫作帶給她溫暖、平和的感覺，尤其畫中的大象讓她印象深刻，「我自己比較喜歡大象，因為我覺得比較溫和。」她也認為畫作中的動物意象與文字相互呼應，讓人感受到創作者對人生起伏的沉澱。