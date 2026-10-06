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「我又來了」鄭麗文笑喊快變彰化人

從「新潮流」到「洋流」 鄭麗文喊：民主毒瘤要開刀

國民黨主席鄭麗文今（6）日出席彰化縣婦女後援會成立大會，為彰化縣長參選人魏平政站台輔選。她以南投縣長許淑華、立委王鴻薇為例，笑稱自己過去在立法院只能當「女戰神」、當不了「女神」，最後只好來選黨主席，因為「黨中央沒有人跟我搶女神的位置」。談及年底選舉，鄭麗文則將民進黨內的「新潮流」與近期出現的「洋流」相提並論，直指兩者都是台灣的「民主毒流（瘤）」，強調「毒瘤就是要趕快開刀割掉」，否則台灣會「害了了」。魏平政下午舉辦「彰化縣婦女後援會成立大會」，立委王鴻薇、楊瓊瓔等人出席見證。鄭麗文致詞一開始就笑喊「我又來了！」她說自己幾乎每個星期都來彰化輔選，「快要變成彰化人了」，展現全力投入地方選戰的態勢。鄭麗文接著拿自己的「女戰神」稱號開玩笑，說自己過去在立法院是女戰神，但「差一個字差很多」。她以許淑華為例，笑稱對方是「神力女超人」、是真正的女神，因此許淑華離開立法院後，她便立志不再當女戰神，要改當女神；沒想到王鴻薇補選立委後，雖然戰力一級棒，卻成了立法院的「林青霞」，眼看又來一個女神，「所以我只好來選主席啦！在黨中央沒有人跟我搶女神的位置。」她還笑說，當上黨主席後，「很多人稱讚我有變得比較漂亮」。鄭麗文隨後將炮火轉向年底選舉，批評這場選舉是「不公平的競爭」，並指稱民進黨內「新潮流」全面出動，從司法到媒體都受其影響。她也逐一點名各縣市選情，質疑有人沒有從事過政治工作，僅因曾任「信賴之友會」宜蘭理事長，就能獲賴清德支持參選宜蘭縣長；她並提及彰化縣長初選、高雄市長初選等選舉，認為背後都有新潮流勢力介入。鄭麗文表示，每逢選舉，民進黨就會使出各種手段，她並指控有「不公正的國家機器」介入選舉、對付在野黨。她進一步將矛頭指向政治家族，提到新北市、新竹縣、宜蘭縣及桃園市等地的政治人物與家族，並以「鄭百億」、「林百億」等稱號形容部分政治勢力；談到前桃園市長鄭文燦時，她則稱鄭文燦「太紅、紅過頭」，認為這也是賴清德對其展開司法追查的原因。鄭麗文指出，在野黨現在不只要面對「新潮流」，最近又多了一個「洋流」，並以雙關語批評「資源多、錢多，流來流去啦！在我看來通通通是台灣的民主毒流（瘤）啦！」她也指稱，有些檢察官可能希望透過選舉期間的表現獲得升官機會、受到賴清德注意，認為這種現象不能助長，否則台灣社會「整個都會歪掉、會害了了」。鄭麗文最後呼籲支持者，為了「健康的民主、清白的選舉」，應該共同守護選舉公平。她再次以「毒瘤」比喻相關政治勢力，強調「毒瘤就是要趕快開刀割掉、挖掉！不能讓身體全部壞掉」，並以此替魏平政的彰化縣長選戰拉票。