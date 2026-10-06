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▲中鋼公司受國際鋼價及國內流通行情同步走揚之影響，決定自今(115)年11月份適度調漲鋼鐵產品月盤價。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智說明11月份鋼鐵產品月盤價將適度調漲的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司受國際鋼價及國內流通行情同步走揚之影響，決定自今(115)年11月份適度調漲鋼鐵產品月盤價。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司受國際鋼價及國內流通行情同步走揚之影響，決定自今(115)年11月份鋼鐵產品月盤價，將適度調漲鋼鐵價格，以反映煉鋼成本及順應國際鋼價走勢。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司考量國際鋼價與國內流通行情同步走揚，下游接單持續回溫，帶動補庫存需求釋出，為順應行情走勢及反映煉鋼成本，乃決定11月份月盤產品適度調漲，熱軋鋼板、鋼捲、冷軋鋼捲、電鍍鋅鋼捲等每公噸漲新台幣900元。黃建智說，人工智慧(AI)基礎建設支出，帶動美國經濟成長與亞洲出口增溫，歐洲製造業溫和復甦，能源與原物料輸入成本壓力仍存，OECD將今(115)年全球經濟成長率由2.8%上修至2.9%，我國受惠科技產業成長動能，帶動基本金屬、機械等傳統產業外銷接單回升，中央銀行上修今年我國經濟成長率至11.48%，CPI估值為2.03%，通膨穩定可控，全球鋼價上漲，歐盟關稅配額限制進口創3年新高。黃建智指出，國際油價高檔震盪，鐵礦砂在每公噸90至95美元區間整理，冶金煤於每公噸270至275美元附近盤整，煉鋼成本續居高位，至於國際鋼鐵市場方面，美國鋼品供應趨緊，Nucor連續8週調漲熱軋價格，當地熱軋流通行情逼近每公噸1380美元，而歐盟因關稅配額限制進口，當地熱軋流通行情創近3年新高，突破每公噸840美元。黃建智並指出，中國大陸鋼企聯合倡議自律控產，今年8月份粗鋼產量同比減少3.7%，供給面收縮加上成本推升，鋼價底部翻揚，日本鋼廠因成本壓力，宣布自10月起全產品調漲每公噸5千至1萬日圓(約32至64美元)，越南河靜與和發熱軋新盤順勢調漲，我國國內熱軋流通行情近月累漲超過每公噸新台幣1000元，全球鋼價呈上漲態勢，致決定自今(115)年11月份鋼鐵產品月盤價，將適度調漲鋼鐵價格，以反映煉鋼成本及順應國際鋼價走勢。