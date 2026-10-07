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針對洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）在國家聯盟分區系列賽（NLDS）第2戰的最後打席調度，專門報導道奇隊的美國體育媒體《Dodgers Way》發文嚴厲抨擊總教練羅伯斯（Dave Roberts）。該媒指出，讓頭號新秀德保拉（Josue De Paula）在如此高壓的絕境下代打是一項錯誤決策，這不僅徹底毀了道奇試圖將他塑造成「左打板凳暴徒」的威信，更讓這名年輕球員承受了不合理的壓力。該場比賽戰至最後一個出局數，蒙西（Max Muncy）從亞特蘭大勇士（Atlanta Braves）後援投手富恩特斯（Didier Fuentes）手中敲出全壘打追至1分差。羅伯斯隨即換下艾德曼（Tommy Edman），推派大聯盟生涯僅31個打數的德保拉上陣代打。對此《Dodgers Way》評價道，「讓一名缺乏經驗的年輕球員扛起這項重任，總教練羅伯斯的這項調度備受質疑。德寶拉當時上場代打艾德曼，雖然他確實是更具長打威脅的左打者，但要求他在生涯壓力最大、最關鍵的時刻拯救球隊，這項任務似乎太過沉重。」德保拉在3球之內便以界外飛球遭到接殺，結束了這場比賽。《Dodgers Way》指出，巨大的壓力顯然讓德寶拉亂了陣腳，他急於出棒，導致在例行賽備受讚譽的選球紀律蕩然無存。《Dodgers Way》在報導中直言，儘管德保拉確實是更具長打威脅的左打者，但將拯救球隊的重任交給一名缺乏經驗的菜鳥，這項要求實在太過沉重，這項失敗的調度必須歸咎於羅伯斯。該媒分析，道奇將德保拉帶進季後賽原本被視為一步好棋，因為對手對他的情蒐資料相對匱乏；但反觀道奇自身，也無從得知他能否承受季後賽的高壓鎂光燈。此外，《Dodgers Way》也點出，如果道奇打線能挺過難關，或者陣中球星大谷翔平（Shohei Ohtani）持續表現低迷，洛伯茲或許會比預期更早啟用這位大物新秀。但該媒在文末強烈呼籲，無論未來的戰局如何發展，G2那種將新秀推向火坑的高壓代打場面，絕對不能再次上演。