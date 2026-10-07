我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧紫棋（後）和Mark一起工作、生活，感情甜蜜，愛情長跑約9年。（圖／魏俊杰IG＠markjoonjie）

香港歌后鄧紫棋昨（6）日傳出和長跑約9年的造型師Mark Ngai（魏俊杰）於日前登記結婚，她所屬的經紀公司一反過去明確否認的態度，以「藝人的私生活，沒有回應」對外回應，讓消息可信度加成。鄧紫棋5年多前受訪透露，自己必須結婚後才能生小孩，還說孩子的小名都已經取好，女生叫「小橘子」，男生則是「小芒果」。鄧紫棋在2021年4月上中國訪談節目《魯豫有約一日行》，其中分享對愛情和婚姻的看法，主持人問有沒有想過生小孩這件事，鄧紫棋認為自己要先結婚才會生小孩，接著大笑說已經給未來的女兒取過名字，就叫「小橘子」，要是生兒子就稱「小芒果」。此外，鄧紫棋還笑說已經買過衣服給一歲的兒子和女兒，一套上面寫著「I Love Dad」，另一套寫著「I Love Mom」，兩套都放在家裡，不過因為是19、20歲左右買的，所以現在不知道還找不找得到。鄧紫棋2016年被港媒目擊和富家出身的造型師Mark Ngai（魏俊杰）互動親暱，戀情傳了2年，鄧紫棋2018年在IG放上和Mark一同工作的合照，間接認愛，據悉，Mark來自顯赫家族，外公王國旌曾經與關之琳結縭，母親在香港經營餐廳，是不少政商名流的常去之地。而Mark性格溫和、謙遜、細心，不管工作還是生活都給鄧紫棋很多幫助，他也曾經在鄧紫棋《Queen of Hearts》演唱會海報擔當造型設計，對鄧紫棋影響甚深，2021年兩人一度傳出情變，鄧紫棋則以「各位別吃瓜了，沒營養」幽默回應，否認分手，如今小倆口傳出修成正果，也讓外界紛紛送上祝福。