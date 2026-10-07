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北市警3日搜索西門町知名BDSM酒吧執法爭議導致台北市長蔣萬安道歉，北市警萬華分局事後坦承，51名被帶回去「釐清」的證人，其實沒有強制力。不過現場民眾指控，當時警方撂話，如果不配合做筆錄，「就要寄通知書到家裡，軟性表示會幫同志通知出櫃」，另外也有民眾指出，警方嗆若不做筆錄就「上銬」，對此，記者詢問北市警察局和萬華分局，但相關單位都已讀不回。蔣萬安5日為了北市警搜索同志酒吧執法發生歧視一事道歉，北市警萬華分局長陳勇華事後坦言，相關因為脫上衣就被帶回去「釐清」的51名證人，「釐清」並沒有強制力；至於警方事前有無告知民眾，則表示還要進一步了解。如今有現場民眾指控，警方現場表示必須回警局「做筆錄」，當事人們抵達警局後，警方宣稱你們都是「證人」，後來再宣稱都是「證人兼涉案人」。所以要做筆錄，「如果不配合，就表示要寄通知書到家裡。軟性地表示會幫同志通知出櫃」，甚至現場有3名律師，但警方仍不願依法行事。另名民眾補充，律師到場稱「如果你不願意去可以不去」，沒想到帶隊警官嗆，要離開有兩個方式，「跟我們回警局做筆錄，或是上銬帶你們回去」，沒有自由離開的選項。對此，記者詢問北市萬華分局和北市警局，但歷經超過12小時，截稿前皆沒有回應。