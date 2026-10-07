日本青春奇幻動畫電影《致遙不可及彼方的你》將於10月30日在台灣上映，電影改編自日本作家阿部曉子同名小說，描述一名生活在21世紀的高中生，意外遇見來自1974年的神祕少女，兩人在夏日小島展開一段跨越近半世紀的相遇。電影先前獲邀台中國際動畫影展放映，導演和田純一更親自來台與影迷見面，10月9日場次迅速完售，如今終於要登上大銀幕。
《致遙不可及彼方的你》在演什麼？少女從1974年穿越而來
《致遙不可及彼方的你》故事發生在遠離日本本土的「采岐島」，高中轉學生月瀨和希與高津，在被稱為「神隱之灣」的白色沙灘上，發現一名失去意識、漂流而來的少女秋鹿七緒。
和希十分擔心七緒的狀況，放學後經常前往她的臨時住所探望。沒想到隨著少女逐漸恢復記憶，竟說出自己原本生活在「1974年」，但和希所處的世界早已進入21世紀。兩個來自不同年代、各自藏著祕密的人，也因這場不可思議的相遇逐漸靠近。
導演和田純一來台！影展場次秒殺 10月30日全台上映
電影幕後陣容相當豪華，由《HIGH CARD 至高之牌》導演和田純一執導，《超時空輝耀姬！》角色設計へちま（Hechima）擔任動畫監督，劇本則由曾參與《喬瑟與虎與魚群》的桑村沙也香負責，透過夏日海島、白色沙灘與海灣景色，呈現這段跨越時空的青春故事。
《致遙不可及彼方的你》今年獲邀台中國際動畫影展觀摩長片單元，和田純一10月3日特別來台出席活動，與觀眾分享電影製作過程及幕後故事，也讓後續10月9日放映場次迅速完售。錯過影展的粉絲不用太難過，《致遙不可及彼方的你》確定10月30日在台灣戲院上映，喜歡青春、奇幻與時空題材的觀眾可以留意。
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《致遙不可及彼方的你》故事發生在遠離日本本土的「采岐島」，高中轉學生月瀨和希與高津，在被稱為「神隱之灣」的白色沙灘上，發現一名失去意識、漂流而來的少女秋鹿七緒。
和希十分擔心七緒的狀況，放學後經常前往她的臨時住所探望。沒想到隨著少女逐漸恢復記憶，竟說出自己原本生活在「1974年」，但和希所處的世界早已進入21世紀。兩個來自不同年代、各自藏著祕密的人，也因這場不可思議的相遇逐漸靠近。
電影幕後陣容相當豪華，由《HIGH CARD 至高之牌》導演和田純一執導，《超時空輝耀姬！》角色設計へちま（Hechima）擔任動畫監督，劇本則由曾參與《喬瑟與虎與魚群》的桑村沙也香負責，透過夏日海島、白色沙灘與海灣景色，呈現這段跨越時空的青春故事。
《致遙不可及彼方的你》今年獲邀台中國際動畫影展觀摩長片單元，和田純一10月3日特別來台出席活動，與觀眾分享電影製作過程及幕後故事，也讓後續10月9日放映場次迅速完售。錯過影展的粉絲不用太難過，《致遙不可及彼方的你》確定10月30日在台灣戲院上映，喜歡青春、奇幻與時空題材的觀眾可以留意。