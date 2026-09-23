2026台中國際動畫影展10月3日至10日在台中登場，繼《攻殼機動隊》4K數位修復版、《奇談島航》等片單公開後，官方再揭曉今年「觀摩長片」陣容，包括日本動畫《煙囪小鎮的普佩2：約定的鐘樓》、《致遙不可及彼方的你》，以及曾獲國際影展肯定的《男孩去木星》、《記憶旅館》等作品，其中多部將在台灣、亞洲首映。影展同步推出「臺灣限定：下一格，動畫新聲」，一次帶來10部台灣大專院校動畫新作。
《煙囪小鎮的普佩2》登大銀幕 日本青春動畫台灣首映
今年台中國際動畫影展將於10月3日至10日在台中 iFG 遠雄廣場威秀影城舉行，今年共精選超過150部世界各地動畫、規劃64場次，目前預售票已於 OPENTIX 開賣，預售票每場80元、正式票140元。
本次公開的觀摩長片中，日本動畫迷可以先鎖定《煙囪小鎮的普佩2：約定的鐘樓》，作品由前作導演廣田裕介再次執導，並曾入選2026安錫國際動畫影展。故事將再次回到《煙囪小鎮的普佩》的奇幻世界，主角朝傳說中的鐘樓展開冒險，在未知旅途中重新尋找友情、勇氣與希望，畫面則結合2D與3D動畫呈現。
另一部日本作品《致遙不可及彼方的你》，改編自阿部曉子同名青春小說，由和田純一執導，故事描述少年和希轉學至離島「采岐島」後，在神祕海灣遇見自稱來自1974年的少女秋鹿七緒，兩人也逐漸揭開橫跨過去與現在的秘密，本次將於台中國際動畫影展進行台灣首映。
國際得獎動畫一次看 《雲中女孩》亞洲首映
國際作品方面，美國動畫《男孩去木星》以帶有低多邊形質感的3D動畫，描繪佛羅里達少年為了在跨年前賺到5000美元四處外送，意外遇見異世界生物後展開奇幻旅程。作品曾獲2024萊比錫紀錄片暨動畫影展特別提及，並拿下 2025 CINANIMA 國際動畫影展最佳動畫長片。
德法合製《記憶旅館》則以偶動畫回望二戰創傷，描述5歲女孩蘇菲在戰火中失去雙親與記憶，並在遭蘇聯軍隊進駐的旅館中長大，直到多年後再次面對被掩埋的過往，本片也將在台灣首映。
想帶小朋友一起看動畫，還有入選2026安錫國際動畫影展的《雲中女孩》，故事描述10歲女孩福星發現鄰居擁有一支能讓故事成真的魔法筆，為阻止寶物落入壞人手中，與一隻會說話的天竺鼠踏上冒險，本次將是作品的亞洲首映。
另外，法比合製動畫《小鐵的夏日樂章》描寫11歲男孩克里斯托夫因疾病必須穿上鐵製矯形支架，生活從此改變，直到音樂與新朋友出現，才逐漸找到新的力量。作品曾獲坎城影展「一種注目」評審團特別獎，以及安錫國際動畫影展評審團獎、觀眾票選獎與發行獎，同樣將在台灣首映。
台灣學生動畫也有戲！甜甜圈警探、紅綠燈談戀愛
今年影展也推出「臺灣限定：下一格，動畫新聲」，精選10部從台灣大專院校誕生、且從未在台中國際動畫影展放映的新銳作品，題材從成長、家庭一路玩到恐怖、刑偵與奇幻。
其中《紅叮青叮》直接讓馬路上的紅綠燈小人成為愛情故事主角，小紅與小綠在每天執勤的生活中相戀，卻因一次接觸意外造成城市交通大亂；《蜜糖警探》設定更荒謬，一名殉職警官為了追查真相重返人間，醒來後竟轉生成一顆「草莓甜甜圈」，展開另類刑偵故事。
其他作品還包括以手工雕刻石膏板製作的《死囡仔》、描述夜歸遭跟蹤恐懼的心理驚悚動畫《蹤影》、讓「墳墓」直接展開公路旅行的《游墓》，以及透過無人機送物資探討獨居與陪伴的《孤雲》等。
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今年台中國際動畫影展將於10月3日至10日在台中 iFG 遠雄廣場威秀影城舉行，今年共精選超過150部世界各地動畫、規劃64場次，目前預售票已於 OPENTIX 開賣，預售票每場80元、正式票140元。
本次公開的觀摩長片中，日本動畫迷可以先鎖定《煙囪小鎮的普佩2：約定的鐘樓》，作品由前作導演廣田裕介再次執導，並曾入選2026安錫國際動畫影展。故事將再次回到《煙囪小鎮的普佩》的奇幻世界，主角朝傳說中的鐘樓展開冒險，在未知旅途中重新尋找友情、勇氣與希望，畫面則結合2D與3D動畫呈現。
國際作品方面，美國動畫《男孩去木星》以帶有低多邊形質感的3D動畫，描繪佛羅里達少年為了在跨年前賺到5000美元四處外送，意外遇見異世界生物後展開奇幻旅程。作品曾獲2024萊比錫紀錄片暨動畫影展特別提及，並拿下 2025 CINANIMA 國際動畫影展最佳動畫長片。
德法合製《記憶旅館》則以偶動畫回望二戰創傷，描述5歲女孩蘇菲在戰火中失去雙親與記憶，並在遭蘇聯軍隊進駐的旅館中長大，直到多年後再次面對被掩埋的過往，本片也將在台灣首映。
想帶小朋友一起看動畫，還有入選2026安錫國際動畫影展的《雲中女孩》，故事描述10歲女孩福星發現鄰居擁有一支能讓故事成真的魔法筆，為阻止寶物落入壞人手中，與一隻會說話的天竺鼠踏上冒險，本次將是作品的亞洲首映。
另外，法比合製動畫《小鐵的夏日樂章》描寫11歲男孩克里斯托夫因疾病必須穿上鐵製矯形支架，生活從此改變，直到音樂與新朋友出現，才逐漸找到新的力量。作品曾獲坎城影展「一種注目」評審團特別獎，以及安錫國際動畫影展評審團獎、觀眾票選獎與發行獎，同樣將在台灣首映。
今年影展也推出「臺灣限定：下一格，動畫新聲」，精選10部從台灣大專院校誕生、且從未在台中國際動畫影展放映的新銳作品，題材從成長、家庭一路玩到恐怖、刑偵與奇幻。
其中《紅叮青叮》直接讓馬路上的紅綠燈小人成為愛情故事主角，小紅與小綠在每天執勤的生活中相戀，卻因一次接觸意外造成城市交通大亂；《蜜糖警探》設定更荒謬，一名殉職警官為了追查真相重返人間，醒來後竟轉生成一顆「草莓甜甜圈」，展開另類刑偵故事。
其他作品還包括以手工雕刻石膏板製作的《死囡仔》、描述夜歸遭跟蹤恐懼的心理驚悚動畫《蹤影》、讓「墳墓」直接展開公路旅行的《游墓》，以及透過無人機送物資探討獨居與陪伴的《孤雲》等。