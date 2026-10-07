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韓國男團Block B成員金有權，日前在粉絲付費聊天室中，被中國粉絲逼承認「台灣是中國的」，他直接回應「我是韓國人，別對我說這種話」遭到中國網友炎上，為此經紀公司昨（6）日發聲明回應，對於金有權的言論感到困擾的粉絲非常抱歉。經紀公司5SECONDS COMPANY昨日發出公告，表示金有權在跟粉絲聊天時，沒有充分顧及不同文化下的地區差異，只是聊天內容無法好好傳達，因此造成了許多人的不適，針對此事公司感到非常抱歉。接著公司表示，金有權的發言絕對沒有特別的立場，只是文字沒有溫度，無法充分表達意思，「金有權本人已經充分意識到相關言辭給粉絲帶來的困擾與傷害，今後本司將與藝人一同加強對文化溝通的理解與學習，確保在與全球粉絲溝通時更加嚴謹。」近日有粉絲在金有權粉絲付費聊天室，用簡體中文寫下「台灣難道不是中國的？」而金有權看到直接回覆了那條訊息，「台灣為什麼是中國，請自行處理，不要對我說這種話，因為我是韓國人。」沒想到接下來金有權更是回應，「我其實個性沒那麼好，停下，明明可以不看卻不去做。」超霸氣回應掀起許多討論，不過也讓他受到不少輿論攻擊。