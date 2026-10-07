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▲Yuri過去曾和毛弟有一段舊情，兩人如今成為鄰居。（圖／翻攝自邱宇辰 Chris臉書﻿）

Yuri陳洛心（舊名陳怡叡）目前是中職味全龍啦啦隊Dragon Beauties的一員，她還同時擔任職排台中連莊啦啦隊Ace Viva的隊長，人氣頗高，收入也越來越穩定。近日狗仔就拍到她搬入鄰近高鐵南港站的指標性豪宅，該處每坪110萬元，且巧合的是，曾與Yuri看電影約會的毛弟（邱宇辰）目前和哥哥王子（邱勝翊）也住在此處，昔日戀人現在成為鄰居。據《CTWANT》報導，Yuri近日被直擊下班後，搭乘由經紀公司人員駕駛的白色特斯拉返回位於南港高鐵站附近的新家，該建案近期實價登錄每坪均價已突破110萬元台幣，可見Yuri財力頗為雄厚。而Yuri本人在今年7月時就曾發文分享自己的買房之路，表示從桃園青埔再到新北板橋，以及如今的南港豪宅，「回頭想想，還是會佩服曾經的自己哪來的勇氣？現在的我還真的不敢這麼衝」。而這處南港豪宅其實早在預售屋階段Yuri就已入手，巧合的是，毛弟與王子兄弟現在也住在這。Yuri在2020年9月時，曾被拍到與毛弟一起吃壽喜燒、看電影約會，在等待電影入場期間，Yuri更一度忍不住從後方甜蜜環抱毛弟，看完電影後兩人還一起回到毛弟當時住的內湖租屋處過夜。但戀情曝光後，毛弟卻不認愛，僅表示二人是朋友，讓這段感情見光死，怎料這對昔日情人如今又成為鄰居，看來真的蠻有緣的。