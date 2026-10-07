（更新08：58，詹姆斯本人說法）

我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃費城76人在新賽季展現出截然不同的嚴謹紀律。根據知名NBA賽事主播布林（Mike Breen）透露，陣中明星中鋒恩比德（Joel Embiid）在近期的一次球隊訓練中僅遲到了幾分鐘，便當場遭到新加盟的球星詹姆斯（LeBron James）嚴厲指責。不過對此，事件的男主角之一詹姆斯隨後親自在Instagram限時動態上轉發了《Complex Sports》關於該報導的貼文，並寫下：「他根本沒有遲到過，停止這些謊言吧。」詹皇這番直接否認的言論，狠狠打臉了布林在轉播時的說法，雙方各執一詞，讓這起「遲到事件」瞬間演變成各說各話的羅生門。布林在當地時間周一一晚間轉播76人與紐約尼克（New York Knicks）的季前熱身賽時分享了這段幕後插曲。他表示，賽前有知情人士向他透露：「當時全隊都已經準備好要開始訓練，恩比德晚了幾分鐘才走進球場，詹姆斯見狀立刻對他唸了一頓。」經歷了瘋狂的休賽季補強，76人成功招攬了歷史得分王詹姆斯與布朗（Jaylen Brown），與原有的核心恩比德、馬克西（Tyrese Maxey）及新秀艾吉康（VJ Edgecombe）組成豪華陣容。這也是詹姆斯與恩比德首度成為同隊戰友。儘管健康的恩比德在進攻端擁有統治級的影響力，但他的時間觀念過去就曾引發隊內爭議。早在2024年11月，後衛馬克西就曾公開批評恩比德「做什麼事都遲到」，並要求他未來在球隊活動中必須準時。相對地，即將迎來生涯第24個賽季的詹姆斯，一直以一絲不苟的備戰態度聞名。根據ESPN記者麥克曼納明（Dave McMenamin）報導，小將艾吉康回憶起第一次在賽前看到詹姆斯走進休息室的情景時直言：「他比所有人都早到，一如往常。」帶著外界極高的期望迎接2026-27賽季，詹姆斯將建立球隊的責任感視為首要任務。他在9月25日的Podcast節目《Mind the Game》中便強調：「唯一重要的是我們每天傳達的理念，以及我們將如何要求彼此承擔責任。」76人距離10月20日對陣尼克的例行賽開幕戰前，還有3場季前熱身賽，詹姆斯的到來顯然已經為這支球隊注入了全新的化學效應。