我是廣告 請繼續往下閱讀

美股4大指數前一交易日全面收漲，台股今（7）日開盤一度延續多頭氣勢，加權指數以49,857點開出，上漲35點，不過開高後賣壓迅速湧現，指數由紅翻黑，盤中一度下跌255.03點至49,567.52點，5萬點關卡再度拉開距離。權值股方面，台積電（2330）開盤下跌20元至2,565元，盤中維持跌勢，跌幅0.77%；鴻海（2317）下跌2.5元至253.5元；聯發科（2454）下跌50元至4,870元；廣達（2382）下跌0.5元至333元；長榮（2603）則逆勢上漲0.5元至237元。美股主要指數前一交易日全面收高，道瓊工業指數終場上漲253.38點，收在51,521.28點；標普500指數上漲44.98點，收7,818.93點；那斯達克指數上漲122.58點，收27,599.89點；費城半導體指數上漲45.09點，收13,217.82點。在美股科技股及半導體類股走強的帶動下，台股今日早盤原本順勢開高，不過5萬點附近獲利了結賣壓明顯，指數開高後迅速翻黑，盤中跌幅擴大至逾250點。台股昨日才在台積電撐盤下收在49,822.55點、再創收盤新高，距離5萬點僅177.45點；今日早盤雖一度站上49,800點，但隨著台積電由紅翻黑，指數賣壓同步擴大。目前台股距離5萬點仍有一段距離，後續能否重新站回平盤之上，台積電走勢及大型權值股是否止跌，將成為今日盤面的重要觀察指標。