iPhone插著充電一整晚，電量卻停在80％，不一定代表手機故障。有Dcard網友換新iPhone之後，連原廠充電器也一起買，卻連續4次遇到充電卡在80％的情況。對此，蘋果（Apple）官方指出，常見原因有3種，包括「最佳化電池充電」會延後充滿時間、「充電上限」若設80％就不會繼續增加，以及手機或電池過熱時系統會暫停充電，建議果粉遇到問題可先從設定與溫度檢查。
iPhone充一晚仍卡80％！一票果粉遇到超困擾
原PO在Dcard發文表示，自從手機換成iPhone 15 Plus之後，使用後卻發現充電狀況不太對勁，即使特別購買原廠充電器，但連續4次充電都卡在80％，其中一次更是從凌晨2點一路充到早上8點，隔天準備出門時電量依舊沒有往上增加。
讓原PO感到困惑的是，手機整晚插著充電，使用的也是原廠充電線，機身摸起來並沒有明顯發熱，因此不禁困擾求助：「根本不知哪環節出問題，到底有啥辦法能充到100%？」
貼文曝光後，釣出許多果粉也有相同困擾，不少網友認為可能與「最佳化電池充電」或「充電上限」設定有關。若開啟「最佳化電池充電」，iPhone可能在充至80％後暫緩，等接近使用時間才繼續往上充；如果使用者直接將「充電上限」設為80％，則即使持續連接電源，系統也不會繼續充至100％。
蘋果官方揭3種常見原因！每次卡80％先查3原因
根據蘋果官方支援說明，iPhone電量停在80％，可先從以下3種情況排查：
1.最佳化電池充電
「最佳化電池充電」會依照使用者平常的充電習慣學習，在部分情況下先讓電量維持在80％，延後剩餘電量的充電時間，以減少電池長時間處於100％滿電狀態。
這項功能並非設定後就只能充到80％，系統仍會預估使用者何時需要拔除電源，並在適當時間繼續充電至100％。功能啟動時，鎖定畫面也會顯示預計充滿的時間；如果臨時需要提早充滿，可按住相關通知，選擇「立即充電」。
2.充電上限
如果是iPhone 15及後續機型，使用者可以自行設定「充電上限」。一旦選擇80％，手機接著充電時，電量接近設定值就會停止，不會因為插了一整晚就自動增加到100％。
使用者可前往「設定→電池→充電」查看目前設定，官方提供80％至100％的選項，每5％為一級。至於iPhone 14及之前機型，則可至「設定→電池→電池健康度與充電」確認「最佳化電池充電」相關設定。
3.手機或電池過熱
除了設定因素，溫度也可能讓充電暫時停住。當iPhone或電池溫度過高時，系統可能限制80％以上的充電，避免高溫持續影響電池。
Apple建議，若手機過熱，可先將iPhone與充電器移至較涼爽的位置，等待設備溫度恢復正常，之後系統便會重新開始充電。
若排除上述3種狀況後仍無法正常充電，蘋果建議可以再進一步檢查充電線、充電器及充電埠是否連接正常，也可嘗試重新啟動手機；問題持續存在時，再尋求官方維修協助。
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原PO在Dcard發文表示，自從手機換成iPhone 15 Plus之後，使用後卻發現充電狀況不太對勁，即使特別購買原廠充電器，但連續4次充電都卡在80％，其中一次更是從凌晨2點一路充到早上8點，隔天準備出門時電量依舊沒有往上增加。
讓原PO感到困惑的是，手機整晚插著充電，使用的也是原廠充電線，機身摸起來並沒有明顯發熱，因此不禁困擾求助：「根本不知哪環節出問題，到底有啥辦法能充到100%？」
貼文曝光後，釣出許多果粉也有相同困擾，不少網友認為可能與「最佳化電池充電」或「充電上限」設定有關。若開啟「最佳化電池充電」，iPhone可能在充至80％後暫緩，等接近使用時間才繼續往上充；如果使用者直接將「充電上限」設為80％，則即使持續連接電源，系統也不會繼續充至100％。
根據蘋果官方支援說明，iPhone電量停在80％，可先從以下3種情況排查：
1.最佳化電池充電
「最佳化電池充電」會依照使用者平常的充電習慣學習，在部分情況下先讓電量維持在80％，延後剩餘電量的充電時間，以減少電池長時間處於100％滿電狀態。
這項功能並非設定後就只能充到80％，系統仍會預估使用者何時需要拔除電源，並在適當時間繼續充電至100％。功能啟動時，鎖定畫面也會顯示預計充滿的時間；如果臨時需要提早充滿，可按住相關通知，選擇「立即充電」。
2.充電上限
如果是iPhone 15及後續機型，使用者可以自行設定「充電上限」。一旦選擇80％，手機接著充電時，電量接近設定值就會停止，不會因為插了一整晚就自動增加到100％。
使用者可前往「設定→電池→充電」查看目前設定，官方提供80％至100％的選項，每5％為一級。至於iPhone 14及之前機型，則可至「設定→電池→電池健康度與充電」確認「最佳化電池充電」相關設定。
3.手機或電池過熱
除了設定因素，溫度也可能讓充電暫時停住。當iPhone或電池溫度過高時，系統可能限制80％以上的充電，避免高溫持續影響電池。
Apple建議，若手機過熱，可先將iPhone與充電器移至較涼爽的位置，等待設備溫度恢復正常，之後系統便會重新開始充電。
若排除上述3種狀況後仍無法正常充電，蘋果建議可以再進一步檢查充電線、充電器及充電埠是否連接正常，也可嘗試重新啟動手機；問題持續存在時，再尋求官方維修協助。