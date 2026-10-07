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▲鄧紫棋開演唱會時經常搭私人飛機趕場，可以看出她早就財富自由了。（圖／翻攝自鄧紫棋IG@gem0816）

▲Mark也超愛坐私人飛機，經常分享搭機照片，還曾在機上慶生。（圖／翻攝自Mark IG@markjoonjie）

小天后鄧紫棋（G.E.M.）傳出與交往8年的造型師男友Mark（魏俊傑）低調密婚，男方家境富有，是香港的富三代，外公是關之琳的第一任丈夫王國旌，但鄧紫棋的財力一點也沒輸給對方。她光是世界巡迴演唱會的票房就突破127億元新台幣，躍居全球女歌手歷來票房前5名，押寶AI新創公司也獲利爆賺10倍，港媒因此估算她個人身家早就上看新台幣56億元。鄧紫棋憑藉驚人唱功風靡亞洲，她的「G.E.M. I AM GLORIA」世界巡迴演唱會更吸引無數歌迷買票搶看，上海站開售甚至創下3秒完售紀錄。美國葛萊美獎官方網站去年5月發文，估算鄧紫棋巡演票房進帳高達127億元新台幣，成功擠進全球女歌手歷來演唱會票房第4名，一舉超越西洋天后瑪丹娜與韓國女團BLACKPINK，成為唯一闖入前5名的亞洲女歌手。在演藝事業大放異彩的同時，鄧紫棋的個人財富累積速度同樣驚人。她早年便購入香港荃灣韻濤居與柏傲灣海景豪宅，去年更以8500萬港幣（約3.5億元新台幣）買下半山利安閣兩戶高層單位。鄧紫棋先前也曾在節目中分享，自己在ChatGPT引爆熱潮前的2019年，就透過朋友介紹看懂AI潛力並進行投資，她也為此作了許多功課，每天狂看與AI相關的書籍，直言：「我必須要知道我自己到底在投什麼」。而她最後投了3家新創公司，鄧紫棋自豪地說，3家公司後來都成功獲利，她拿回10倍以上的報酬。因此港媒估算，鄧紫棋身家應該已經超過13.86億港元（約新台幣56.2億元）。至於鄧紫棋的男友Mark，兩人可說是郎才女貌、門當戶對的組合。不同於鄧紫棋出生在音樂世家，Mark則是出生在金融世家，外公王國旌是香港知名富商，也是影星關之琳的第一任丈夫；媽媽Jannine Wong則在香港上環經營高檔義大利餐廳「Room28」，該店有「名人飯堂」之稱，顧客多為政商名流；妹妹魏韵芝（Joyce Ngai）則是香港無綫電視的主持人。Mark平時除了在社群平台分享名車與名錶收藏外，也經常陪伴鄧紫棋在全球各地工作。2024年6月他更曾安排媽媽與妹妹乘坐私人飛機前往青島觀看鄧紫棋演唱會，足見全家人對鄧紫棋的喜愛與雙方旗鼓相當的財富實力。