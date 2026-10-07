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每逢年底旅運需求旺盛，台灣高鐵公司規劃自11月6日（五）起至12月20日（日）的週末實施短期增班。每週末（除疏運期外）將增開25至41班次，期間內總計增開190班次列車（南下89班，北上101班），以加強服務旅客。各增開車次，將依一般預售時程陸續開放購票，歡迎旅客多加利用。台灣高鐵公司表示，本次短期增班，特別針對週五、週六以及週日旅客購票踴躍時段加開，以加強服務週末返鄉、出遊或參加各種活動的旅客。增開的夜間北上1698車次（11/19、11/21、11/22及12/5、12/6增開），抵達部分車站時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），旅客需留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁。台灣高鐵公司提醒，年底週末旅運需求旺盛，建議旅客提早規劃行程、儘早訂位購票，讓週末出遊、返鄉及參與活動的行程更加從容、順暢。旅客可利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統提早訂位、購票，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機。