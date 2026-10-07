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譚松韻、劉學義主演古裝劇《蘭香如故》熱播後，不只主線CP掀起討論，劇中永昌侯「袁紹輝」與林家三小姐「林繡茹」這對夫妻線，也因為務實又虐心的情感走向，成為觀眾心中的意難平。飾演侯爺的賀鵬近日曬出與「三小姐」馬凡丁的合照，並寫下：「就當這是侯爺繡茹的下一世。」一句話瞬間讓劇迷破防，直呼番外篇太甜。《蘭香如故》中，賀鵬飾演永昌侯袁紹輝，馬凡丁飾演林家三小姐林繡茹。兩人在劇中是夫妻關係，林繡茹原本為了替自己爭一個前程，代替二姊嫁入永昌侯府，成為第二任侯夫人；袁紹輝則是世襲侯爺，也是林錦岐的拜把兄弟，在外驍勇善戰，卻在內宅與情感關係中有許多無奈。這條支線雖然不是主線，卻因為兩人關係裡既有現實算計，也有婚後相處慢慢累積出的情感，被不少觀眾形容為「越看越上頭」。如今戲外合體，賀鵬一句「下一世」，也讓劇迷自動腦補成侯爺與繡茹的番外篇。賀鵬在微博曬出多張與馬凡丁的合照，並寫下：「就當這是侯爺繡茹的下一世。」照片中兩人氛圍輕鬆，不再有劇中沉重命運與家族壓力，也讓粉絲直呼「終於圓滿了」、「這就是我想看的番外」、「茹袁以償99」。不少網友留言敲碗兩人補拍更多互動，有人笑稱其中一張照片是「繡茹遛侯爺」，賀鵬則回覆：「拉下去。」還有網友加碼解讀：「這哪是遛侯爺，分明是繡茹把侯爺的心都遛走啦。」讓留言區瞬間變成大型嗑CP現場。由於劇中侯爺結局讓不少觀眾心疼，也有粉絲留言：「下一世好好的，不要死得這麼慘了。」賀鵬則簡短回覆：「希望。」另一名網友也表示，侯爺下線時自己哭到不行，「喝了好幾杯酒才睡下。」賀鵬幽默回應：「拿我下酒。」逗得網友笑翻，直呼「這個侯爺也太逗了」。還有粉絲敲碗「補拍個撐傘共創吧」，希望劇組或演員能再釋出更多侯爺與三小姐的甜蜜互動。也有人直接喊話：「不管，我嗑的CP就是真的！」可見兩人在劇中的遺憾感，反而讓戲外合體更有殺傷力。