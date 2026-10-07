寶特瓶在日常生活中十分常見，但多數人拿起寶特瓶時，第一眼只會觀察外包裝設計，但其實連瓶蓋都有小巧思！近日有民眾表示，發現寶特瓶蓋上「多出1條短線」，看起來相當不起眼，根據日本飲料大廠「麒麟」（KIRIN）表示，瓶蓋短線用途其實是「工廠品管定位標記」，是工廠用來檢查瓶蓋是否密封的重要標記，並非是瑕疵或包裝錯誤，讓一票人大長知識。
寶特瓶蓋突多1條短線！飲料廠商公布用途：不是瑕疵
根據日本生活網站《TRILL》報導，不少人喝瓶裝飲料時，多半只關注瓶身外包裝設計與口感，反而不太細看瓶蓋細節。但根據報導提到，寶特瓶蓋側面其實藏有許多細小縱向齒痕，其在業界被稱作「止滑條紋（Knurl）」，主要用途在於增加摩擦力，讓人可以更容易轉開瓶子，但眾多齒痕中，卻有「一道特別短」，常被誤會是品質瑕疵或機器包裝錯誤。
事實上，日本飲料大廠「麒麟」（KIRIN）曾在社群平台X解釋，瓶蓋上這條短線並非瑕疵，也不是機器包裝出現錯誤導致，真正用途在於「工廠品管定位標記」。
麒麟進一步解釋，「工廠品管定位標記」是工廠用來檢查瓶蓋是否密封的標記，藉由寶特瓶頸處的小凹槽，以及瓶蓋頂部的圓形小凹槽進行比對，只要標記點位置相互對齊，就能判斷瓶蓋是否有正確鎖緊。
寶特瓶瓶蓋短線不是裝飾？不同品牌設計大不同
但報導中特別提醒，根據產品、製造商或瓶子類型不同，並非所有瓶蓋都有類似標記，《NOWNEWS今日新聞》記者實際查看日本飲料品牌「伊右衛門」茶飲寶特瓶，瓶蓋就沒有短線設計。
最後報導也提到，寶特瓶藏有許多巧妙設計，旨在讓產品能夠安全運送到各個角落，且通常是一般人難以察覺，倘若下次拿起寶特瓶時，除了觀看外包裝設計，不妨留意一下瓶蓋是否有這條神秘短線吧！
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根據日本生活網站《TRILL》報導，不少人喝瓶裝飲料時，多半只關注瓶身外包裝設計與口感，反而不太細看瓶蓋細節。但根據報導提到，寶特瓶蓋側面其實藏有許多細小縱向齒痕，其在業界被稱作「止滑條紋（Knurl）」，主要用途在於增加摩擦力，讓人可以更容易轉開瓶子，但眾多齒痕中，卻有「一道特別短」，常被誤會是品質瑕疵或機器包裝錯誤。
麒麟進一步解釋，「工廠品管定位標記」是工廠用來檢查瓶蓋是否密封的標記，藉由寶特瓶頸處的小凹槽，以及瓶蓋頂部的圓形小凹槽進行比對，只要標記點位置相互對齊，就能判斷瓶蓋是否有正確鎖緊。
但報導中特別提醒，根據產品、製造商或瓶子類型不同，並非所有瓶蓋都有類似標記，《NOWNEWS今日新聞》記者實際查看日本飲料品牌「伊右衛門」茶飲寶特瓶，瓶蓋就沒有短線設計。
最後報導也提到，寶特瓶藏有許多巧妙設計，旨在讓產品能夠安全運送到各個角落，且通常是一般人難以察覺，倘若下次拿起寶特瓶時，除了觀看外包裝設計，不妨留意一下瓶蓋是否有這條神秘短線吧！
知らなかったという方も多いようですね☺✨ ペットボトルのキャップの側面にある 1本だけ短い線の正体は… 工場でキャップがきちんと閉まっているかチェックするためのしるし✨ キャップとペットボトルにある、この2つのしるしの位置を見ることで、確認ができるんですよ(*´ω`) #自由研究 #夏休み https://t.co/6LTSm3jIID
— キリンビバレッジ♪ (@Kirin_Company) August 27, 2018