寶特瓶在日常生活中十分常見，但多數人拿起寶特瓶時，第一眼只會觀察外包裝設計，但其實連瓶蓋都有小巧思！近日有民眾表示，發現寶特瓶蓋上「多出1條短線」，看起來相當不起眼，根據日本飲料大廠「麒麟」（KIRIN）表示，瓶蓋短線用途其實是「工廠品管定位標記」，是工廠用來檢查瓶蓋是否密封的重要標記，並非是瑕疵或包裝錯誤，讓一票人大長知識。

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寶特瓶蓋突多1條短線！飲料廠商公布用途：不是瑕疵

根據日本生活網站《TRILL》報導，不少人喝瓶裝飲料時，多半只關注瓶身外包裝設計與口感，反而不太細看瓶蓋細節。但根據報導提到，寶特瓶蓋側面其實藏有許多細小縱向齒痕，其在業界被稱作「止滑條紋（Knurl）」，主要用途在於增加摩擦力，讓人可以更容易轉開瓶子，但眾多齒痕中，卻有「一道特別短」，常被誤會是品質瑕疵或機器包裝錯誤。

▲不少人喝瓶裝飲料時，多半只關注瓶身外包裝設計與口感，反而不太細看瓶蓋細節，但其實寶特瓶蓋本身藏有小巧思。（圖／取自pixabay）
▲不少人喝瓶裝飲料時，多半只關注瓶身外包裝設計與口感，反而不太細看瓶蓋細節，但其實寶特瓶蓋本身藏有小巧思。（圖／取自pixabay）
事實上，日本飲料大廠「麒麟」（KIRIN）曾在社群平台X解釋，瓶蓋上這條短線並非瑕疵，也不是機器包裝出現錯誤導致，真正用途在於「工廠品管定位標記」。

麒麟進一步解釋，「工廠品管定位標記」是工廠用來檢查瓶蓋是否密封的標記，藉由寶特瓶頸處的小凹槽，以及瓶蓋頂部的圓形小凹槽進行比對，只要標記點位置相互對齊，就能判斷瓶蓋是否有正確鎖緊

▲日本飲料大廠「麒麟」（KIRIN）解釋，瓶蓋短線其實是工廠用來檢查瓶蓋是否密封的標記。（圖／X@Kirin_Company）
▲日本飲料大廠「麒麟」（KIRIN）解釋，瓶蓋短線其實是工廠用來檢查瓶蓋是否密封的標記。（圖／X@Kirin_Company）
寶特瓶瓶蓋短線不是裝飾？不同品牌設計大不同

但報導中特別提醒，根據產品、製造商或瓶子類型不同，並非所有瓶蓋都有類似標記，《NOWNEWS今日新聞》記者實際查看日本飲料品牌「伊右衛門」茶飲寶特瓶，瓶蓋就沒有短線設計。

最後報導也提到，寶特瓶藏有許多巧妙設計，旨在讓產品能夠安全運送到各個角落，且通常是一般人難以察覺，倘若下次拿起寶特瓶時，除了觀看外包裝設計，不妨留意一下瓶蓋是否有這條神秘短線吧！


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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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