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寶特瓶蓋突多1條短線！飲料廠商公布用途：不是瑕疵

▲不少人喝瓶裝飲料時，多半只關注瓶身外包裝設計與口感，反而不太細看瓶蓋細節，但其實寶特瓶蓋本身藏有小巧思。（圖／取自pixabay）

瓶蓋上這條短線並非瑕疵，也不是機器包裝出現錯誤導致，真正用途在於「工廠品管定位標記」。

藉由寶特瓶頸處的小凹槽，以及瓶蓋頂部的圓形小凹槽進行比對，只要標記點位置相互對齊，就能判斷瓶蓋是否有正確鎖緊

▲日本飲料大廠「麒麟」（KIRIN）解釋，瓶蓋短線其實是工廠用來檢查瓶蓋是否密封的標記。（圖／X@Kirin_Company）

寶特瓶瓶蓋短線不是裝飾？不同品牌設計大不同