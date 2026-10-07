睡覺時替手機充電方便又省事，但3C達人Tim哥分享，自己曾為測試充電器燒壞2支iPhone充電埠，從此改變充電習慣。他建議睡前先充、隔天再補電，並善用「最佳化電池充電」，日常盡量讓電量落在20％至80％，可以延長電池壽命、降低風險。蘋果（Apple）則表示iPhone充滿後會自動停止充電，整晚充電不等於過充，但仍警告用戶不要在睡覺時充電，且若手機充電時發燙，可能永久縮短電池壽命。
手機充電別整晚插著？3C達人曝4招延長電池壽命
1.避免睡覺時長時間充電
多數人一充就是8小時以上，Tim哥建議改成睡前看電視時先充電，就算只有60％至70％也會拔掉，隔天起床再補電，通常出門前可達80％至90％，避免長時間維持高電量。
2.開啟「最佳化電池充電」
如果有充到100％的需求，可以開啟iPhone內建的「最佳化電池充電」。系統會依平常習慣延後最後一段充電，例如凌晨1點插電、早上8點拔線，便可能等到接近起床時間才充滿，減少電池長時間維持滿電狀態。不過，這個做法更適合作息較固定的人。
3.電量盡量維持20％至80％
Tim哥建議不要等電量耗盡才充，也不用因為電量稍低就焦慮，平時盡量維持在20％至80％之間，降低過度放電及長時間高電量對電池造成的負擔。
4.充電時避開高低溫
高溫可能影響電池化學反應，嚴重時甚至有膨脹、起火風險；太低溫則可能降低充電效率，因此應避免把手機放在悶熱處、曝曬車內或極低溫環境充電。
真正要防的是高溫！蘋果官方示警：恐永久縮短電池壽命
蘋果官方則說明，iPhone電池充滿後會自動停止充電，電量降至95％以下時才會重新啟動充電，因此整晚連接充電器本身是安全的。但蘋果仍警告用戶避免在睡覺時進行充電，且建議充飽後能拔除電源就盡量拔除，並開啟預設的「最佳化電池充電」，減少長時間維持100％的時間。
此外，比起每天糾結究竟要充到80％、85％還是90％，高溫其實更值得注意。蘋果提醒，若在超過攝氏35度的環境中使用或充電，可能永久縮短電池壽命；如果充電時手機明顯發燙，也應檢查是否放在棉被內、車內曝曬處或其他散熱不良的位置。
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1.避免睡覺時長時間充電
多數人一充就是8小時以上，Tim哥建議改成睡前看電視時先充電，就算只有60％至70％也會拔掉，隔天起床再補電，通常出門前可達80％至90％，避免長時間維持高電量。
2.開啟「最佳化電池充電」
如果有充到100％的需求，可以開啟iPhone內建的「最佳化電池充電」。系統會依平常習慣延後最後一段充電，例如凌晨1點插電、早上8點拔線，便可能等到接近起床時間才充滿，減少電池長時間維持滿電狀態。不過，這個做法更適合作息較固定的人。
Tim哥建議不要等電量耗盡才充，也不用因為電量稍低就焦慮，平時盡量維持在20％至80％之間，降低過度放電及長時間高電量對電池造成的負擔。
4.充電時避開高低溫
高溫可能影響電池化學反應，嚴重時甚至有膨脹、起火風險；太低溫則可能降低充電效率，因此應避免把手機放在悶熱處、曝曬車內或極低溫環境充電。
真正要防的是高溫！蘋果官方示警：恐永久縮短電池壽命
蘋果官方則說明，iPhone電池充滿後會自動停止充電，電量降至95％以下時才會重新啟動充電，因此整晚連接充電器本身是安全的。但蘋果仍警告用戶避免在睡覺時進行充電，且建議充飽後能拔除電源就盡量拔除，並開啟預設的「最佳化電池充電」，減少長時間維持100％的時間。
此外，比起每天糾結究竟要充到80％、85％還是90％，高溫其實更值得注意。蘋果提醒，若在超過攝氏35度的環境中使用或充電，可能永久縮短電池壽命；如果充電時手機明顯發燙，也應檢查是否放在棉被內、車內曝曬處或其他散熱不良的位置。