鄧紫棋曾說：「你不需要成為別人期待的樣子，你只需要成為你自己。」這段話也鼓舞了許多人。

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▲鄧紫棋（如圖）曾收到網友18萬條辱罵的留言，讓她相當崩潰，一度想留下遺書證明自己的清白。（圖／鄧紫棋工作室微博）

▲鄧紫棋（如圖）雖已成為巨星，但她卻不擺架子，在台上仍像個小女孩一樣，時而大哭、時而大笑，展現真性情且絲毫不做作。（圖／鄧紫棋工作室微博）

歌手鄧紫棋在華語歌壇穩坐天后寶座，自2008年出道以來，已累積超過300個音樂獎項，多次打破紀錄。不過當年她參加《我是歌手》時一度被「衝康」，爆出拒絕換歌、耍大牌等風波，讓她陷入低潮；不過她靠著「超強演唱實力」、「強大心理素質」以及「寵粉真性情」一步步在歌壇站穩腳步，迅速累積大量粉絲，鄧紫棋在音樂路上經歷許多高低潮，其中和前東家「蜂鳥音樂」長達6年的合約糾紛一度讓她陷入低潮，在參加《我是歌手》時，更爆出拒絕換歌風波，她事後坦言是前公司堅持不換，沒想到她卻成為眾矢之的，收到網友18萬條辱罵的留言，讓鄧紫棋相當崩潰，一度想留下遺書證明自己的清白。因長期處於被前公司精神虐待的狀態，鄧紫棋一度陷入自我懷疑，難過說：「我懼怕自己什麼都不是，除了音樂甚麼都不行，就這一種懼怕是很難的，我覺得如果一個人活在世上，只能用你夠不夠好、做得夠不夠有成就，才證明你有價值的話，那你有一天退休了怎麼辦？你的人生是不是就沒有意義了？」不過，鄧紫棋成功走出低谷後，心態也變得更強大，今年4月她登上台北大巨蛋開唱，讓粉絲們心疼不已，看得出她在這段低潮中，是多麼掙扎且痛苦。鄧紫棋一路成為華語天后，甚至打敗泰勒絲成為「全世界唱最多場巡演的人」，她本身的歌唱實力與創作才華外界有目共睹，包括〈光年之外〉、〈句號〉、〈來自天堂的魔鬼〉由她一手包辦詞曲，更有多首歌在YouTube上累積破億點閱。先前鄧紫棋在台北開唱時，再次讓大家見證到她的天賦及努力，3小時的演出並未使用提詞機，一連帶來超過30首歌曲，還包括點歌環節，鄧紫棋曾透露原因：「因為不想像唱卡拉ok一樣盯著，所以不想」，敬業態度更加圈粉。另外，鄧紫棋還擁有強大的心理素質，除了與前公司的解約風波，早期也因為頻繁穿著緊身皮褲出席各大活動，身形比例與造型常遭到網民揶揄為「時裝車禍」，遭受網路霸凌的她，卻能大方自嘲、甚至把經歷寫進歌裡，這也是讓粉絲佩服的地方鄧紫棋雖已成為巨星，但她卻不擺架子，在台上仍像個小女孩一樣，時而大哭、時而大笑，展現真性情且絲毫不做作，甚至在大巨蛋時，她也接地氣用台語喊著自己的名字，她從不把粉絲的愛當作理所當然，「我不想白白承受你們的喜歡，願這一束光照到你們的心頭，我愛你們。」甚至今年7月原本她將在杭州開唱，沒想到因巴威颱風取消，鄧紫棋與團隊隨後祭出「神級補償方案」，除了全額退票，還提供機票1500元人民幣（約7000元新台幣）、住宿一晚800元人民幣（約3700元新台幣）等補償，隨後更開啟線上直播，讓粉絲狂讚：「最高補償範本！」也難怪鄧紫棋能在短時間內收穫一票鐵粉。