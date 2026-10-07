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費城76人今（7）日傳出嚴重傷情，陣中替補中鋒胡克波蒂（Ariel Hukporti）在周二的季前熱身賽中不慎受傷，經核磁共振（MRI）檢查確認為右腳阿基里斯腱撕裂。球團隨後宣布胡克波蒂已於今日完成修復手術，確定將缺席2026-27賽季剩餘的所有賽事，本季提前報銷。這起嚴重傷勢發生在週一對陣紐約尼克（New York Knicks）的熱身賽開場不到5分鐘。胡克波蒂在防守前隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）的內線傳球時突然倒地，並痛苦地抓住右小腿後側，隨即退場接受檢查。現年24歲的胡克波蒂是2024年選秀會第58順位新秀，過去兩個賽季皆效力於尼克，並在去年隨隊奪下總冠軍，是排在唐斯與羅賓森（Mitchell Robinson）之後的第3號中鋒。他共為尼克出賽79場例行賽，場均上場9.1分鐘，貢獻2.1分與2.7籃板。他今夏才剛以1年340萬美元的雙年特例（Bi-annual Exception）合約轉戰76人，原定將與博納（Adem Bona）共同競爭大帝恩比德（Joel Embiid）身後的替補中鋒上場時間，如今卻因重傷無緣為新東家效力。胡克波蒂的報銷讓76人在5號位的陣容深度拉響警報，但受限於薪資上限，球隊目前的補強空間距離第一層豪華稅門檻（First Apron）僅剩183萬美元。這意味著76人無法直接簽下老將底薪合約（約需245萬美元）來填補常規陣容的第15人空缺。球團若想補強，必須透過交易或釋出合約僅部分保障（25萬美元）的前鋒沃克（Jabari Walker）來清出空間。總教練納斯（Nick Nurse）也可能在陣容調度上進行實驗，讓韋德（Dean Wade）、巴洛（Dominick Barlow）或沃克代班小球中鋒。若按兵不動，76人必須等到12月4日，屆時依比例計算的老將底薪合約將降至約182萬美元，才符合薪資規定。此外，76人目前還握有一個雙向合約（Two-way Contract）名額，能與勒夫（Caleb Love）及魯佩特（Rayan Rupert）搭檔。簽下Exhibit10合約並受邀參加訓練營的巨漢法爾（Tacko Fall）是潛在人選之一，但他上週遭遇左臀拉傷，熱身賽可能無法上陣。76人預計將為胡克波蒂申請傷病球員特例（DPE），價值為其薪水的一半（約170萬美元），這項特例或許能在賽季中後段成為球隊簽約的靈活籌碼。