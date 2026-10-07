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台鐵加開123班次 東部南回座位利用率高

高鐵預估訂位率高於中秋 人潮估減少

雙鐵聯手、跨運具整合

▲台鐵國慶旅運措施。（圖／交通部提供）

中秋連假全台各地塞爆，面對即將來臨的國慶連假疏運人潮。交通部今（6）日開記者會，次長伍勝園表示，將開前進指揮中心、即時掌握各車站情況。高鐵公司總經理陳惠裕則指出，預估尖峰人潮最高為29至33萬人次，班表應該足以疏運旅客。目前國慶連假訂位率約8成，比中秋節還多一成，預期人潮管制狀況會更好。中秋節高鐵人潮湧入，甚至出現對號座人潮上不了車、自由座旅客站到商務車廂等亂象。交通部國慶連假疏運以「雙鐵聯手、跨運具協力」為核心，著重在強化臺鐵、高鐵間的橫向聯繫，隨時掌握兩系統旅客量及各主要車站人潮變化；當其中一方出現較大旅運壓力時，將適時透過雙鐵運能相互支援及資訊協調，引導旅客選擇適當運具。台鐵因應國慶連假旅運需求，10月8日至12日全線共加開123班次，其中東線加開85班、西線加開38班，提前增加返鄉及旅遊運能。此外，連假期間西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座，改為當日限量加售200張無座票。台鐵公司總經理馮輝昇表示，此次國慶連假預估台鐵每日平均旅客量約72.5萬人，最高可能達78萬人。為因應連假疏運需求，台鐵已分3波加開列車，總計加開123列次；其中東部與南迴幹線因座位利用率較高逾75%（平均45%）共加開85列次。高鐵則鎖定連假前一日下班尖峰，強化南港、台北往台中方向運能，10月8日特別加開8班全車自由座列車，沿途停靠板橋、桃園、新竹、苗栗及台中等站，提供更多返鄉及出遊選擇。另國慶及光復節部分車次已開賣，維持9節自由座安排，旅客可依行程彈性選擇搭乘，協助分散尖峰人流。陳惠裕指出，國慶連假目前訂位率約達8成，比中秋節高出約1成，預期人潮管制情況會比中秋節好。預估每日旅客人次約29萬至33萬人，收假日最高可能達34萬人左右，整體人潮預估會比中秋節少一些，主要是中秋節前一日具有特殊節日效應，從目前訂位情況來看，國慶疏運需求相對較低。陳惠裕表示，車站現場也已安排自由座及對號座旅客分流動線，並將加派管制人員，協助維持對號座旅客動線及秩序。若以透過自由座方式增加載客量後，保守估計一列車約可增加至1,600人的運能，若空間較為寬裕，整列車載客量最高約可達2,200人。另，他說，中秋節疏運事件後，高鐵就持續討論相關措施，包括現場折返、清潔及人潮管制等作業。不過，由於列車檢修及總機廠大修等因素，若針對自由座總量設有上限調整，可能牽一髮動全身，因此未來是否進一步限制自由座人數、如何進行訂位及人潮管制，仍需整體評估，相關措施也會從長計議。在雙鐵聯防之外，交通部也已進一步整合公路、海空運及地方大眾運輸等運具，強化不同運輸系統間的橫向聯繫，確保國慶連假返鄉及旅遊行程順暢。國慶連假期間旅客應提早規劃行程並確認最新班次資訊，可依實際旅運情形彈性選擇臺鐵、高鐵及其他大眾運輸工具，儘量避開尖峰時段，善用各項疏運措施，力謀順暢、安全的國慶連假交通環境。