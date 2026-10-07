日本LINE近期開始分階段推出「Scroll Preview（捲動預覽）」新功能，只要長按聊天室，就能在不顯示已讀的情況下查看訊息，甚至還可以上下滑動、一路往前查看過去對話，但LINE日本官方預告，這項功能未來預計轉為LYP Premium會員功能，目前僅限日本使用，不過從LINE過去新功能及會員制度的導入經驗來看，台灣未來可能也有機會跟進，目前台灣官方則尚未公告相關功能細節。
LINE捲動預覽是什麼？偷看訊息不留已讀
根據日本LINE官方說明，「Scroll Preview捲動預覽」最大的特色，就是可以讓用戶在訊息維持「未讀」狀態下查看聊天室內容。過去不少人收到LINE訊息後，擔心點進聊天室就會立刻留下已讀，現在透過這項功能，不只可以預覽最新訊息，還能上下捲動畫面查看先前的聊天內容。
目前功能採分階段開放，使用者須將手機版或iPad版LINE更新至26.15.0以上版本，接著進入「首頁＞設定＞LINE Labs」，開啟「Scroll Preview／捲動預覽」，但PC版LINE以及Android副裝置目前無法使用。
LINE捲動預覽怎麼用？長按聊天室就能看
到Labs開啟功能後，進入LINE「聊天」頁面，在上方聊天分頁中長按想查看的聊天室，系統就會跳出預覽畫面，用戶可以直接上下滑動，查看過去訊息；看完後再點擊預覽視窗外側關閉，就能保持未讀狀態。不過有一點要特別注意，如果沒有滑動畫面、直接點擊預覽視窗，就會正式進入聊天室，訊息也會正常顯示「已讀」。目前支援範圍包括1對1聊天、群組／多人聊天室、Keep Memo、官方帳號、OpenChat以及尚未確認的聊天請求。
日本現在免費試用 未來將變會員功能
目前日本LINE是透過「LINE Labs」讓用戶免費搶先體驗，但LINE官方已明確表示，Scroll Preview未來預計轉為LYP Premium會員功能，現在可以免費使用的「偷看不已讀」，之後可能必須訂閱會員才能繼續使用。類似模式近期已經出現在其他LINE功能上。日本LINE的「訊息編輯」目前也在LINE Labs提供，但官方已宣布10月20日結束免費體驗，後續轉為LYP Premium會員限定，台灣也會同步跟進。
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根據日本LINE官方說明，「Scroll Preview捲動預覽」最大的特色，就是可以讓用戶在訊息維持「未讀」狀態下查看聊天室內容。過去不少人收到LINE訊息後，擔心點進聊天室就會立刻留下已讀，現在透過這項功能，不只可以預覽最新訊息，還能上下捲動畫面查看先前的聊天內容。
目前功能採分階段開放，使用者須將手機版或iPad版LINE更新至26.15.0以上版本，接著進入「首頁＞設定＞LINE Labs」，開啟「Scroll Preview／捲動預覽」，但PC版LINE以及Android副裝置目前無法使用。
到Labs開啟功能後，進入LINE「聊天」頁面，在上方聊天分頁中長按想查看的聊天室，系統就會跳出預覽畫面，用戶可以直接上下滑動，查看過去訊息；看完後再點擊預覽視窗外側關閉，就能保持未讀狀態。不過有一點要特別注意，如果沒有滑動畫面、直接點擊預覽視窗，就會正式進入聊天室，訊息也會正常顯示「已讀」。目前支援範圍包括1對1聊天、群組／多人聊天室、Keep Memo、官方帳號、OpenChat以及尚未確認的聊天請求。
日本現在免費試用 未來將變會員功能
目前日本LINE是透過「LINE Labs」讓用戶免費搶先體驗，但LINE官方已明確表示，Scroll Preview未來預計轉為LYP Premium會員功能，現在可以免費使用的「偷看不已讀」，之後可能必須訂閱會員才能繼續使用。類似模式近期已經出現在其他LINE功能上。日本LINE的「訊息編輯」目前也在LINE Labs提供，但官方已宣布10月20日結束免費體驗，後續轉為LYP Premium會員限定，台灣也會同步跟進。