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▲敘日推出「異國海鮮季」，菜色包括爐烤茴香鱸魚、地中海茄醬橄欖焗海鮮及泰式海鮮炒寬粉等多款特色料理。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

雙人優惠打卡即享 最優72折

福容大飯店桃園機場捷運A8「田園西餐廳」推午餐第二人半價

▲福容大飯店桃園機捷A8店的「田園西餐廳」，推出會員於周一至周五的早午餐（午餐）時段，兩人同行享有第二人半價。（圖／福容大飯店桃園機捷A8店提供）

台北六福萬怡酒店宣布，酒店內人氣buffet「敘日全日餐廳」，將自10月14日起推出全新主題「異國海鮮季」，集結地中海、義式、泰式及亞洲等多國風味，推出多款海鮮料理與異國特色美食，同步推出「異國海味‧鮮饗敘日」打卡優惠，於活動期間拍攝主題料理並完成指定打卡，即可享成人雙人優惠價，平日午、晚餐雙人皆為2499元，假日午、晚餐雙人3299元。「異國海鮮季」自2026年10月14日起至2027年2月17日登場，敘日以多國料理風味為主軸，推出多款海鮮料理。熱食包括香料爐烤美國牛肩胛、爐烤茴香鱸魚、地中海茄醬橄欖焗海鮮、泰式火山排骨與泰式海鮮炒寬粉等。另還有熱那亞青醬海鮮Pizza、現點現做酥炸小卷佐辣味蒜泥醬、金湯酸白菜鮮魚海鮮鍋、松茸干貝茶碗蒸及三款風味泰國蝦。而「敘日全日餐廳」更有招牌菜色，像是生食級干貝柱、南極雪蟹暢吃、烈日生燙美國牛肉湯等。配合「異國海鮮季」全新上市，敘日推出「異國海味‧鮮饗敘日」打卡優惠。2026年10月14日至11月30日期間，於平、假日午餐或晚餐至敘日用餐，現場拍攝「異國海鮮季」主題料理或當季特色餐點，並於官方粉絲團等指定平台完成打卡，即可享兩位成人雙人優惠價。平日午餐及晚餐雙人優惠價皆為2499元，假日午、晚餐雙人優惠價為3299元。若以平日午餐1480元+10%來計算，約是77折；除打卡優惠外，敘日亦提供多項餐飲優惠，包含55歲以上樂齡族平日本人75折、同行者8折，假日本人及同行者皆享8折。當月壽星4人同行壽星免費，6人同行壽星免費並享6人免服務費。持大巨蛋、台北流行音樂中心等展演票根，或2026參展工作證及逛展票根，午晚餐皆享85折，旅客可依自身需求選擇適用優惠。福容大飯店桃園機場捷運A8店宣布，館內的buffet「田園西餐廳」推出之「早午好食光」活動，增加週五也併入優惠，活動也一路推行到10月29日。只要會員於周一至周五的早午餐時段，兩人同行消費享有第二位半價優惠。提醒雖名為「早午餐」，但實為午餐時段（11:30-14:00），第二位半價後等於只要340元（需另加原定價的一成服務費），就能享有招牌菜鮑魚海鮮粥、牛肉湯以及生猛海鮮等多元菜色吃到飽。福容大飯店桃園機場捷運A8店「田園西餐廳」針對福容享福卡會員推優惠，