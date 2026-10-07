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陪伴全球觀眾多年的經典日劇《深夜食堂》睽違7年推出全新系列，熟悉的「めしや」（飯屋）再度開張。由小林薰飾演的「老闆」率領多位經典角色回歸，本季更邀請台灣演員陳庭妮驚喜客串，為台灣觀眾帶來另一項值得期待的亮點。《深夜食堂》第六季將於11月8日晚間10點在華視主頻首播。《深夜食堂》改編自安倍夜郎同名漫畫，原作全球系列累計發行量突破900萬冊。2009年首度改編為日劇後，憑藉深夜食堂裡一道道家常料理，以及不同客人各自背負的人生故事，逐漸成為跨越語言及地域的經典作品。系列至今已延續17年，除了推出多季電視劇，也曾兩度登上大銀幕，2016年起更透過串流平台在全球190個國家及地區播映，累積眾多忠實觀眾。全新一季距離上一部作品相隔7年，小林薰再度穿上料理服，回到深夜12點才開始營業的「飯屋」。本季共有21位觀眾熟悉的常客回歸，包括松重豐飾演的阿龍、光石研飾演的野口刑警、余貴美子飾演的千惠子，以及小田切讓飾演的小暮警官等。隨著時間流逝，這些熟悉的角色也有了各自的改變，在不變的料理與人情味之中，帶出歲月累積而成的情感。導演陣容方面，由自2009年第一季起便參與打造《深夜食堂》影像風格的松岡錠司領銜，山下敦弘、小林聖太郎再度回歸執導，並加入橫濱聰子與吉田亮。新舊創作團隊共同合作，在保留系列一貫氛圍的同時，也為全新故事注入不同視角。新一季最大亮點之一，就是「台劇女神」陳庭妮驚喜客串演出，加入《深夜食堂》的故事世界，成為首位參與該劇演出的台灣女演員。至於她將以什麼角色加入，又會與小林薰及其他客人產生什麼樣的火花，將留待劇集正式播出時揭曉。